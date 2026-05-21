В Молдове родитель напал на молодого учителя прямо в классе.

Подробностей инцидента Министерство образования не сообщило, но решительно осудило любые формы насилия в отношении педагогов.

«Школа должна оставаться безопасным пространством, основанным на взаимном уважении, а агрессия в отношении учителей не может быть терпима ни в какой форме, независимо от того, кто её совершает», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что два года назад в Кодекс о правонарушениях были внесены изменения, предусматривающие понятие оскорбления и посягательства в отношении педагогических работников. Эти положения были приняты именно для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту учителям и дать чёткий сигнал о недопустимости подобного поведения.

Если изложенные факты подтвердятся, ответственные лица будут наказаны в соответствии с законом.