21 Мая 2026, 16:51
20 117
В Молдове родитель напал на молодого учителя прямо в классе

Информация была передана в полицию, а специалисты Республиканского центра психопедагогической помощи обеспечат психологическую оценку детей и преподавателя.

Подробностей инцидента Министерство образования не сообщило, но решительно осудило любые формы насилия в отношении педагогов.

«Школа должна оставаться безопасным пространством, основанным на взаимном уважении, а агрессия в отношении учителей не может быть терпима ни в какой форме, независимо от того, кто её совершает», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что два года назад в Кодекс о правонарушениях были внесены изменения, предусматривающие понятие оскорбления и посягательства в отношении педагогических работников. Эти положения были приняты именно для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту учителям и дать чёткий сигнал о недопустимости подобного поведения.

Если изложенные факты подтвердятся, ответственные лица будут наказаны в соответствии с законом.

Point.md logoPoint
