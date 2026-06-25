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tvrmoldova.md logotvrmoldova
25 Июня 2026, 08:55
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Минобороны и Минобразования готовят проект по патриотическому воспитанию в школах

Патриотическому воспитанию в молдавских школах могут уделить больше внимания. Министерства обороны и образования разрабатывают соответствующий проект, который сейчас находится на этапе общественных консультаций.

Минобороны и Минобразования готовят проект по патриотическому воспитанию в школах.
Минобороны и Минобразования готовят проект по патриотическому воспитанию в школах.

Власти утверждают, что инициатива направлена на укрепление гражданских ценностей и привязанности к своей стране, тогда как эксперты подчёркивают необходимость сбалансированных программ, основанных на демократических принципах и свободных от политического влияния, сообщает tvrmoldova.md

Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что речь идёт о включении в школьную программу базовых понятий, которые являются важными для любого государства.

«Речь идёт о том, чтобы в большей степени включить в школьную программу базовые понятия, существующие в любом государстве. Такие как любовь к стране, история, патриотизм и другие ценности, которые являются священными для любой страны и её граждан. Подобный опыт есть во всех европейских государствах, а также в Соединённых Штатах», — отметил Носатый.

Представители Министерства образования и исследований воздержались от подробных комментариев по поводу проекта, однако сообщили, что позже выступят с официальным заявлением, в котором подробнее расскажут об инициативе, разработанной совместно с Министерством обороны.

Тема патриотического воспитания входит в более широкий пакет инициатив, представленных Министерством обороны. Помимо введения факультативной дисциплины в школах, власти предлагают новые правила военной подготовки резервистов.

Министерство обороны также готовит законодательные изменения, которые позволят всем гражданам Республики Молдова в возрасте от 18 до 55 лет проходить различные формы военной подготовки.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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