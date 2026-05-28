Военная база в Бачое готова на 50% и откроется в 2028 году.

Власти обещают, что объект будет соответствовать международным стандартам и обеспечит современные условия для военных. База должна стать функциональной в 2028 году и станет первой военной инфраструктурой такого типа, построенной в Республике Молдова, сообщает tvrmoldova.md

Все действующие военные части в стране были построены еще во времена Советского Союза и в основном расположены в городах. В случае базы в Бачое власти выбрали другую модель размещения инфраструктуры — вдали от жилых зон, чтобы не подвергать опасности гражданское население и одновременно обеспечить доступ к транспортным и коммуникационным узлам.

Cтроительство объекта началось в 2023 году, а сейчас база готова примерно на 50%.

На территории новой военной части предусмотрены четыре казармы, медицинский пункт, административный корпус, столовая, склады для военной техники и зоны подготовки военнослужащих.

Новая база будет обеспечивать современные условия для обучения и тренировок как военных, так и гражданских специалистов.

Директор Агентства по обеспечению ресурсами и управлению имуществом, полковник Станислав Пожар, сообщил, что уже завершены контрольно-пропускные пункты, медицинский пункт и три ангара для хранения военной техники. Также завершены работы по ограждению территории, оснащенной освещением и солнечными панелями.

По его словам, на финальной стадии находятся две казармы, штаб, административное здание и продовольственный склад. До конца года планируется завершить строительство учебного павильона и дополнительных помещений для хранения техники.

На новой базе в Бачое разместят военнослужащих 2-й мотопехотной бригады «Штефан чел Маре».

«Этот проект является частью реформы по модернизации инфраструктуры Национальной армии. Его цель — создать лучшие условия службы для контрактников и срочников в соответствии с западными стандартами», — заявил Станислав Пожар.