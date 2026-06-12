Министерство культуры: Редакции смогут вернуться в Дом печати после ремонта

Об этом сообщили представители Министерства культуры для портала Agora.

Ведомство уточняет, что редакции смогут возобновить работу в здании после завершения реконструкции. При этом возможные временные изменения в размещении офисов на период ремонта будут рассматриваться отдельно для каждого случая.

Отдельно отмечается, что вопросы уведомления арендаторов, количество затронутых редакций, договорные отношения и график работ находятся в компетенции органа, управляющего зданием, и могут быть запрошены у Государственной канцелярии.