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agora.md logoagora
12 Июня 2026, 10:32
2 061
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Министерство культуры: Редакции смогут вернуться в Дом печати после ремонта

Здание Дома печати в Кишинёве планируют капитально отремонтировать после примерно 20 лет без серьёзных работ. Речь идёт о полном обновлении инфраструктуры, включая меры по безопасности здания и повышению энергоэффективности.

Министерство культуры: Редакции могут вернуться в «Дом печати» после ремонта.
Министерство культуры: Редакции могут вернуться в «Дом печати» после ремонта.

Об этом сообщили представители Министерства культуры для портала Agora.

Ведомство уточняет, что редакции смогут возобновить работу в здании после завершения реконструкции. При этом возможные временные изменения в размещении офисов на период ремонта будут рассматриваться отдельно для каждого случая.

Отдельно отмечается, что вопросы уведомления арендаторов, количество затронутых редакций, договорные отношения и график работ находятся в компетенции органа, управляющего зданием, и могут быть запрошены у Государственной канцелярии.

Источник
agora.md logoagora
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