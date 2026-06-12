12 Июня 2026, 10:32
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Министерство культуры: Редакции смогут вернуться в Дом печати после ремонта
Здание Дома печати в Кишинёве планируют капитально отремонтировать после примерно 20 лет без серьёзных работ. Речь идёт о полном обновлении инфраструктуры, включая меры по безопасности здания и повышению энергоэффективности.
Об этом сообщили представители Министерства культуры для портала Agora.
Ведомство уточняет, что редакции смогут возобновить работу в здании после завершения реконструкции. При этом возможные временные изменения в размещении офисов на период ремонта будут рассматриваться отдельно для каждого случая.
Отдельно отмечается, что вопросы уведомления арендаторов, количество затронутых редакций, договорные отношения и график работ находятся в компетенции органа, управляющего зданием, и могут быть запрошены у Государственной канцелярии.