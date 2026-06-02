Минкульт о советских памятниках: Тема чувствительная и требует особого подхода.

Гранитная композиция с памятниками Ленину, Марксу и Димитрову была вывезена из центра Кишинёва в 1991 году и перенесена на территорию выставочного центра Moldexpo. Позже к ней присоединились памятники идеологу Карлу Марксу и болгарскому коммунистическому лидеру Георгию Димитрову, сообщает Radio Moldova.

Доктор исторических наук Сергей Мустяцэ считает, что декоммунизация в Молдове так и не состоялась.

«Не только в контексте вступления в ЕС, но и в рамках нашего становления как независимого общества, думаю, пришло время перенести эти памятники в музейные зоны. Уничтожать или стирать прошлое нельзя и неправильно, потому что мы должны знать его таким, каким оно было. Эти памятники больше не представляют нас как государство», — заявил историк.

Мнения жителей страны разделились. Одни считают, что памятники следует сохранить на нынешних местах или перенести в специально оборудованные музеи, другие выступают за их демонтаж.

«Нельзя вырывать страницу из истории только потому, что она нам нравится или не нравится. Хорошее нужно сохранять. Этот памятник нам не мешает. Я не скажу, что он был героем Молдовы, но мы жили в те времена», — сказала прохожая, говоря о памятнике советскому революционеру Григорию Котовскому.

В Бельцах памятник советскому танку Т-34 установлен прямо в центре города. Многие жители считают его важным символом.

«Это самый дорогой для нас памятник», — отметила одна из жительниц.

«У нас хотя бы один памятник есть. Люди собираются здесь на День Победы, возлагают цветы. - Его нужно сохранить? - Обязательно, обязательно», — сказала другая женщина.

Похожая атмосфера наблюдается и в Комрате. С 1970 года в центре города стоит памятник Ленину, который многие местные жители считают символом города.

«Это наше прошлое, наша история. Мы должны её чтить. Он никому не мешает, а дети растут, видя его перед собой. Сносить его нельзя — это было бы варварством. Уничтожать памятники — значит осквернять историю», — считает местная жительница.

«Когда к нам приезжают туристы, они останавливаются возле Ленина и фотографируются. Для Гагаузии это историческое место», — сказал житель города.

Министерство культуры подходит к вопросу советских памятников осторожно. Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что тема является чувствительной и требует отдельного обсуждения по каждому объекту.

«Они важны для того, чтобы объяснять будущим поколениям, что происходило и каким образом это происходило. Но поскольку многие из них находятся в центре столицы и в хорошо заметных местах, их следовало бы перенести в другие локации. Такой международный опыт уже существует», — отметил министр.

В Молдове уже есть музей, где представлены более 60 статуй и бюстов советской эпохи. Коллекцию на протяжении нескольких десятилетий собирал её владелец Пётр Костин, который свозил экспонаты со всех уголков страны.

Посетители музея могут увидеть памятники Ленину, Сталину, Сергею Лазо, Котовскому, Юрию Гагарину и Карлу Марксу. Атмосферу эпохи дополняют крупные экспонаты — два вертолёта и самолёт Ан-2 советского производства.

«Я считаю, что памятники нужно сохранять в музее — ради истории. Я привозил их сюда собственными силами из разных уголков страны, преодолевая множество бюрократических трудностей. Для этого был выделен дополнительный участок земли площадью ещё три гектара, и я планирую дальше расширять музей», — рассказал Пётр Костин.

Во многих европейских странах советские памятники уже перенесены в музеи. Например, в Латвии такие объекты находятся в Музее оккупации — одном из самых посещаемых музеев Риги. Украина приняла закон о демонтаже советских коммунистических памятников сразу после аннексии Крыма Россией.