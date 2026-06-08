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tv8.md logotv8
8 Июня 2026, 09:02
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Цирк в Кишинёве планируют реконструировать за 3 года и превратить в культурный центр

После десятилетий запустения Кишинёвский цирк может быть восстановлен в ближайшие годы. Власти рассчитывают начать строительные работы уже в следующем году, а завершить реконструкцию примерно через три года.

Цирк в Кишинёве могут реконструировать за три года и превратить в культурный центр.
Цирк в Кишинёве могут реконструировать за три года и превратить в культурный центр.

Об этом заявил министр культуры Кристиан Жардан в эфире программы Cutia Neagră на TV8.

По словам министра, проект не входит напрямую в План экономического роста, финансируемый Европейским союзом, хотя на этапе подготовки программы рассматривался как один из возможных объектов для финансирования.

«Он фигурировал среди потенциальных проектов Министерства культуры, когда в 2025 году обсуждался и подписывался План экономического роста», — отметил Жардан.

При этом министр подчеркнул, что именно проект реконструкции цирка сегодня является одним из самых подготовленных с точки зрения документации среди крупных культурных объектов страны.

За последние годы при поддержке Европейского союза в здание уже были вложены значительные средства. Более двух миллионов евро направили на восстановление крыши, витражей, разработку инженерной документации, благоустройство территории и проектирование фасада.

По словам министра, проектная документация уже практически готова. До начала строительства необходимо завершить технико-экономическое обоснование и провести техническую экспертизу здания. Эти работы планируется выполнить до конца текущего года.

Параллельно Министерство культуры ведёт переговоры с Министерством финансов о включении проекта в среднесрочное бюджетное планирование, чтобы обеспечить финансирование строительства на несколько лет вперёд.

«Очень надеюсь, что нам удастся начать строительные работы уже в следующем году и через три года получить современное многофункциональное здание», — заявил Кристиан Жардан.

Предварительная стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллионов леев. После реконструкции бывший цирк должен стать многофункциональным культурным комплексом, который сможет принимать не только цирковые представления, но и концерты, фестивали, театральные постановки и другие крупные мероприятия.

Источник
tv8.md logotv8
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