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moldpres.md logomoldpres
22 Июля 2026, 14:43
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Минюст призвал не доверять письмам о «наследстве» и не переводить деньги

Министерство юстиции предупреждает граждан о новой попытке мошенничества, в рамках которой злоумышленники используют название ведомства и личность его руководства, чтобы выманить деньги и персональные данные.

Минюст призвал не доверять письмам о «наследстве» и не переводить деньги.
Минюст призвал не доверять письмам о «наследстве» и не переводить деньги.

По данным министерства, были выявлены письма и электронные сообщения с документами, которые мошенники выдают за официально выпущенные Министерством юстиции, передает moldpres.md

«Они имитируют государственную символику и незаконно используют имена отдельных лиц и государственных учреждений. Авторы таких сообщений требуют оплатить различные комиссии и обещают впоследствии перевести якобы оставленное в наследство денежное имущество. Эти документы являются поддельными и не выпускались Министерством юстиции. Подобные сообщения также не рассылаются от имени других должностных лиц или государственных учреждений», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Министерство юстиции напомнило о другой мошеннической схеме, о которой сообщалось в начале месяца. В ее рамках неизвестные звонят гражданам, представляются сотрудниками компании Nova Post и заявляют, что должны доставить корреспонденцию, якобы отправленную Министерством юстиции.

В связи с этим министерство обращает внимание, что не требует оплачивать какие-либо комиссии за предполагаемые денежные переводы или наследство, не использует Nova Post для отправки корреспонденции и не запрашивает по телефону, электронной почте или через мессенджеры банковские реквизиты, коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию.

Если вы получили подобный звонок или сообщение, не передавайте личные или банковские данные, не переводите деньги, не переходите по присланным ссылкам и незамедлительно сообщите о случившемся в полицию по номеру 112.

Проверить достоверность информации можно, связавшись с Министерством юстиции по телефону 022 201 420.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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