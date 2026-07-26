Министерство опровергло фейки: Никого не будут штрафовать за колорадских жуков в огороде.

Министерство окружающей среды опровергло распространяющуюся в публичном пространстве ложную информацию о том, что граждан могут оштрафовать на 5 тысяч леев за наличие колорадских жуков в огороде.

В ведомстве пояснили, что колорадский жук упоминается лишь в качестве примера в сопроводительных документах к законопроекту и что документ не предусматривает никаких санкций для граждан, обнаруживших его на своих участках, передает moldova1.md

Недоразумение возникло после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об инвазивных чужеродных видах. Его реальная цель — предотвратить завоз и распространение видов, которые могут нанести ущерб природе, здоровью людей и экономике.

«Это ложь. Никого не будут штрафовать за колорадских жуков в огороде. Зато мне хотелось бы, чтобы те, кто распространяет эту ложь, понесли ответственность за дезинформацию. Закон не предусматривает штрафов для граждан, у которых в огороде есть колорадские жуки. Получайте информацию из официальных источников. Не распространяйте ложные сведения», — заявил представитель Министерства окружающей среды.

В министерстве призвали граждан доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять фейки, подчеркнув, что главная цель законопроекта — предотвращение завоза и распространения инвазивных видов, способных нанести ущерб природе, здоровью людей и экономике.

Что на самом деле предусматривает законопроект

Законопроект, принятый парламентом в первом чтении 9 июля, устанавливает четкие правила по предотвращению и контролю инвазивных чужеродных видов, чтобы ограничить их влияние на биоразнообразие, сельское хозяйство, общественное здоровье и экономику.

Инвазивные чужеродные виды — это растения и животные, которые не являются частью естественных экосистем страны и быстро распространяются, вытесняя местные виды.

Среди упомянутых в документе видов — амброзия, американский клен, айлант, колорадский жук, серая крыса, клещи и некоторые виды рыб.

Документ регулирует ввоз таких видов в страну, их содержание, разведение, транспортировку, продажу, использование и уничтожение. Также он определяет полномочия компетентных органов и меры по оценке рисков, мониторингу и оперативному реагированию в случае появления новых инвазивных видов.

Законопроект предусматривает создание Национальной информационной системы мониторинга, которой будет управлять Агентство по окружающей среде. Она позволит своевременно выявлять инвазивные виды и быстро принимать меры для ограничения их распространения.

Будут сформированы два перечня инвазивных чужеродных видов: первый будет включать виды, представляющие интерес для Европейского союза, а второй будет адаптирован к ситуации в Молдове и включит организмы, представляющие угрозу для природной среды страны.

Виды, включенные в эти списки, нельзя будет ввозить в страну, выращивать, разводить, перевозить, продавать или выпускать в естественную среду. Исключения будут допускаться только для научных исследований при строгом соблюдении условий и при наличии разрешения Агентства по окружающей среде.

Законопроект приводит национальное законодательство в соответствие с тремя регламентами Европейского союза и является одной из мер, предусмотренных Национальной программой по вступлению Молдовы в ЕС в сфере окружающей среды и изменения климата.