Фермеров призвали защитить посевы от нашествия диких кабанов.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности рекомендует сельхозпроизводителям усилить меры по защите посевов в связи с участившимися случаями нападений диких кабанов.

Кроме того, аграриев призывают незамедлительно сообщать властям о выявленном ущербе, чтобы его можно было зафиксировать и расследовать, передает moldpres.md

По данным министерства, владельцы или пользователи сельскохозяйственных земель должны сделать фотографии и видеозаписи повреждений, оценить площадь пострадавших участков и в течение не более 24 часов с момента обнаружения ущерба уведомить местные органы власти и администратора охотничьего фонда.

После этого управляющий охотничьим фондом обязан в течение максимум 48 часов проверить ситуацию на месте и принять необходимые меры для предотвращения новых нападений.

Власти уточняют, что если возникает необходимость сократить численность диких кабанов, наносящих ущерб, управляющий охотничьим фондом может обратиться в Министерство окружающей среды с просьбой утвердить дополнительную квоту на отстрел и разрешить проведение таких мероприятий даже вне установленного законом сезона охоты — в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы снизить риск новых повреждений, Министерство сельского хозяйства рекомендует фермерам организовать охрану посевов, использовать сторожевых собак, устанавливать защитные, в том числе электрические, ограждения, а также применять акустические и визуальные устройства для отпугивания животных.

Кроме того, аграриев призывают постоянно сотрудничать с администраторами охотничьих фондов и местными властями для мониторинга численности диких кабанов и предотвращения ущерба.