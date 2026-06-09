Министерство образования нашло виновного в утечке экзаменационных заданий по математике.

Об этом сообщило Министерство образования. Ведомство начало служебную проверку, учителю грозит дисциплинарное наказание вплоть до увольнения, передает moldova1.md

Стоит напомнить, что решенные тесты появились в Сети еще до окончания экзамена. И это уже второй случай за последнюю неделю. Ранее в Интернете были опубликованы задания экзамена по истории.

В министерстве напоминают, что экзаменационные материалы можно публиковать только после завершения сессии. До тех пор тесты хранятся в запечатанных конвертах и вскрываются одновременно во всех экзаменационных центрах по утверждённой процедуре.