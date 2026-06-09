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moldova1.md logomoldova1
9 Июня 2026, 17:30
9
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Министерство образования нашло виновного в утечке экзаменационных заданий по математике

В утечке заданий экзамена по математике, который в понедельник, 8 июня, сдавали выпускники гимназий, виноват учитель.

Министерство образования нашло виновного в утечке экзаменационных заданий по математике.
Министерство образования нашло виновного в утечке экзаменационных заданий по математике.

Об этом сообщило Министерство образования. Ведомство начало служебную проверку, учителю грозит дисциплинарное наказание вплоть до увольнения, передает moldova1.md

Стоит напомнить, что решенные тесты появились в Сети еще до окончания экзамена. И это уже второй случай за последнюю неделю. Ранее в Интернете были опубликованы задания экзамена по истории.

В министерстве напоминают, что экзаменационные материалы можно публиковать только после завершения сессии. До тех пор тесты хранятся в запечатанных конвертах и вскрываются одновременно во всех экзаменационных центрах по утверждённой процедуре.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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