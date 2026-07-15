У школ нет денег на зарплаты: Министерство разработало экстренный механизм.

Министерство образования и исследований (МОИ) разработало экстренный механизм перераспределения бюджетных средств.

Он позволит оперативно покрывать дефицит фонда оплаты труда в учебных заведениях и не допускать задержек по выплате зарплат учителям, передает rupor.md

Необходимость введения экстренных мер возникла после того, как ряд местных администраций сообщил о нехватке утвержденных на 2026 год ассигнований на выплату окладов и социальных отчислений педагогам. Дефицит бюджета в образовательном секторе был зафиксирован по итогам анализа расходов на персонал за первые пять месяцев текущего года.

Как поясняется в сопроводительной записке к документу, кризис спровоцирован действующей системой финансирования исходя из норматива затрат на одного учащегося или группу. Из-за сокращения числа детей бюджеты малокомплектных школ и детских садов резко сократились. В результате они оказались не в состоянии вовремя платить сотрудникам и покрывать базовые расходы на коммунальные услуги — отопление, электричество и водоснабжение.

В качестве решения проблемы проект постановления разрешает районным советам переводить излишки средств из благополучных учебных заведений в проблемные. Помимо экономии по фонду оплаты труда, чиновники смогут использовать неизрасходованные деньги, изначально выделенные на:

внеклассную работу;

организацию летнего отдыха детей;

проведение олимпиад и экзаменов;

фонды инклюзивного образования

Аналогичные правила гибкого перераспределения бюджетов будут действовать и в отношении дошкольных учреждений.

В МОИ подчеркивают, что реализация данной инициативы не потребует дополнительных трансфертов из государственного бюджета, речь идет исключительно о более эффективном управлении уже выделенными ресурсами внутри системы образования. При этом общий размер дефицита, а также точное число нуждающихся в финансовой помощи школ и детских садов в проекте решения не разглашаются.