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rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 15:32
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С сентября четвероклассникам вернут оценки: ниже пяти в журнал ставить не будут

Министерство образования утвердило новую методику оценивания в начальной школе после почти десяти лет использования исключительно квалификативов и описаний результатов.

С сентября четвероклассникам вернут оценки: ниже пяти в журнал ставить не будут.
С сентября четвероклассникам вернут оценки: ниже пяти в журнал ставить не будут.

С 1 сентября 2026 года ученикам четвертых классов снова будут выставлять оценки по румынскому языку и литературе и математике. Почти десять лет результаты учеников начальной школы оценивали только при помощи квалификативов: «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно», передает rupor.md

Использоваться будет шкала от 5 до 10. Для получения десятки необходимо выполнить от 96% до 100% заданий, а пятерки — от 34% до 49%.

Если ученик наберет менее 34%, неудовлетворительную оценку в журнал ставить не будут. Графа останется пустой, а в примечании появится буква «R», означающая необходимость дополнительной работы — Recuperare. Продолжительность такого периода определит учитель, причем повторное оценивание после него не является обязательным.

Методика также устанавливает, что ученики начальных классов переходят в следующий класс независимо от полученных результатов. Если ребенок пропустил контрольную, обязательной пересдачи не предусмотрено: решение о дополнительном оценивании принимает учитель.

Кроме того, в начальной школе появится новый квалификатив Excelent и новый, наиболее высокий уровень успеваемости — avansat.

Методику опробовали в течение 2025–2026 учебного года в 268 школах с румынским и русским языками преподавания. С нового учебного года она будет применяться во всех общеобразовательных учреждениях страны.

Источник
rupor.md logorupor
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