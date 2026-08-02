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logos.press.md logologos
2 Августа 2026, 09:12
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Министерство образования и исследований подверглось кибератаке

Как сообщают в ведомстве, по предварительным данным, злоумышленники внесли несанкционированные изменения в исходный код сайта, что привело к перенаправлению пользователей на сторонние адреса.

Министерство образования и исследований подверглось кибератаке.
Министерство образования и исследований подверглось кибератаке.

Официальный сайт министерства образования и исследований подвергся в субботу, 1 августа, кибератаке, передает logos-pres.md

В результате атаки была частично нарушена работа нескольких страниц интернет-платформы. Технические специалисты оперативно приступили к устранению последствий инцидента: сайт был изолирован, подозрительные изменения удалены, а функциональность ресурсов восстановлена. 

Тем не менее, на странице по-прежнему размещены подозрительные видеоматериалы неприличного характера, не имеющие отношения к деятельности министерства. 

В настоящее время обстоятельства произошедшего расследуются. В министерстве образования и исследований рекомендуют пользователям, которые посещали сайт в период инцидента, не взаимодействовать с подозрительными страницами или материалами и получать информацию только через официальные каналы ведомства.

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Источник
logos.press.md logologos
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