Министерство культуры выделило 10 млн леев на мероприятия ко Дню независимости.

Министерство уточнило, что эта сумма покроет все расходы, связанные с мероприятиями, включая гонорары артистов, оформление сцены, звуковое и световое оборудование, логистику, продвижение и техническое обслуживание

Министерство культуры в этом году выделило 10 миллионов леев на организацию мероприятий, посвящённых Дню независимости, полностью покрывая необходимые расходы. В прошлом году расходы были распределены между Министерством культуры, которое выделило около 3,7 миллиона леев, и Государственной канцелярией, предоставившей около 6 миллионов леев, пишет ipn.md

На данный момент программа мероприятий, список артистов и порядок закупок ещё окончательно не определены. Точное распределение средств будет установлено после утверждения программы и начала процедуры закупок.

Министерство отмечает также, что тендеры на необходимые товары и услуги будут объявлены после утверждения решения правительства об организации мероприятий, посвящённых Дню независимости. Согласно цитируемому источнику, в этом году мероприятие будет посвящено исключительно местным артистам. Однако список участников и стоимость контрактов ещё не доработаны.

В последние годы размер государственного бюджета, выделяемого на организацию концертов в честь Дня независимости, колебался в зависимости от масштаба мероприятий. В 2025 году правительство израсходовало на организацию Дня независимости около 6 миллионов леев. Эти деньги были использованы для мероприятий, организованных в один день, 27 августа, включая концерт на площади Великого национального собрания, контракт на который был заключён напрямую с компанией «Suhih Production SRL» после отмены первоначального публичного аукциона. Средства Министерства культуры были выделены на связанные с Днём независимости услуги по логистике.

В 2024 году, когда празднование длилось три дня, бюджет составил приблизительно 10 миллионов леев, а на сцену вышли как местные, так и зарубежные артисты. В результате процедуры переговоров организацией также занималась компания «Suhih Production SRL».

В 2023 году организация концерта, посвященного Дню независимости, обошлось государству в более чем 4,5 миллиона леев.