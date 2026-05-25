25 Мая 2026, 21:21
Минкультуры займётся восстановлением усадьбы Донич в Старых Дубоссарах
Усадьба семьи Донич в селе Старые Дубоссары Криулянского района будет восстановлена и сохранена как объект национального культурного наследия.
Перспективы реставрации обсудили во время визита министра культуры Молдовы Кристиана Жардана, передает rupor.md
Исторический комплекс XIX века связан с именем известного астронома Николая Донича — уроженца Бессарабии и автора десятков научных работ. Именно здесь в 1908 году он построил собственную астрономическую обсерваторию.
«Мы обязаны защищать такие места, потому что они хранят важную часть нашей истории и памяти», — заявил министр культуры.
Во время визита также обсуждалось восстановление других объектов культурного наследия в селе, включая Дом культуры и усыпальницу семей Макри-Донич, ранее отреставрированную при поддержке ЕС и ПРООН.