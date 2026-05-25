Минкультуры займётся восстановлением усадьбы Донич в Старых Дубоссарах.

Перспективы реставрации обсудили во время визита министра культуры Молдовы Кристиана Жардана, передает rupor.md

Исторический комплекс XIX века связан с именем известного астронома Николая Донича — уроженца Бессарабии и автора десятков научных работ. Именно здесь в 1908 году он построил собственную астрономическую обсерваторию.

«Мы обязаны защищать такие места, потому что они хранят важную часть нашей истории и памяти», — заявил министр культуры.

Во время визита также обсуждалось восстановление других объектов культурного наследия в селе, включая Дом культуры и усыпальницу семей Макри-Донич, ранее отреставрированную при поддержке ЕС и ПРООН.