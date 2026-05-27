ЕС впервые в истории выделил €1,5 млрд на оборону из невоенных фондов сплочения.

Об этом объявила в Вильнюсе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает rtvi.com

«Мы открыли — впервые в истории — фонды сплочения для расходов, связанных с обороной. И таким образом мы перенаправили €1,5 млрд странам Балтии на укрепление обороны, пограничное наблюдение и экономическую безопасность. По сути, мы адаптировали наши существующие инструменты к новым реалиям на местах. И мы будем придерживаться того же подхода в следующем долгосрочном бюджете», — заявила она.

Ее визит состоялся на фоне участившихся в последние месяцы инцидентов с нарушением воздушного пространства этих стран беспилотниками. В большинстве случаев было подтверждено их украинское происхождение.

По словам фон дер Ляйен, жители стран Балтии в 2026 году переживают то, что в Европе уже считали пережитком прошлого — воздушные тревоги, необходимость прятаться в убежищах, закрытие школ, перебои транспортного сообщения.

Происходящее она назвала результатом «целенаправленной стратегии России» по дестабилизации Европы.

Глава Еврокомиссии сообщила, что в рамках стратегии ЕС по повышению готовности к защите континента от внешних угроз подготовлены 16 новых проектов. Балтийские компании, которые в них вложились, имеют передовой опыт в области киберзащиты и систем противодействия дронам. Он важен для всей Европы, подчеркнула она.

Фон дер Ляйен указала, что инциденты с беспилотниками выявили уязвимости в европейской архитектуре безопасности, которые власти ЕС будут систематически устранять. При этом восточные страны блока будут «устанавливать стандарты», продолжила она.

Также ЕС рассчитывает дополнить свои флагманские проекты в сфере противовоздушной обороны за счет интеграции Украины в европейскую оборонно-промышленную стратегию, заявила фон дер Ляйен.