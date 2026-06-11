Минфин анонсировал реформу программы «Первый дом».

По словам властей, новый официальный документ будет представлен до конца текущей недели, сообщает Radio Moldova.

Об этом в среду, 10 июня, сообщила генеральный секретарь Министерства финансов Дина Рошка.

«Мы подготовим пересмотр всей программы и её концепции. Уже на этой неделе у нас будет обновлённая концепция», — заявила Дина Рошка.

Чиновница также объяснила причины временной приостановки выплаты компенсаций в апреле 2026 года.

По её словам, проблема возникла из-за непредсказуемого роста числа заявок. В течение 2025 года обращений было очень мало, поэтому власти сократили финансирование программы. Однако в декабре, уже после утверждения бюджетных корректировок, количество заявок резко выросло.

В результате в 2026 году финансирование рассчитывалось на основе низких показателей предыдущих лет, что и привело к дефициту средств весной.

Государственная программа «Первый дом» была запущена в марте 2018 года и с тех пор неоднократно пересматривалась. В 2024 году стартовала её обновлённая версия — «Первый дом Plus». Она расширила круг получателей, почти втрое увеличила максимальный размер государственной гарантии и продлила максимальный срок ипотечного кредита до 30 лет.

На сегодняшний день более 8,7 тысячи семей приобрели жильё благодаря программе только с использованием государственной гарантии, а почти 6,4 тысячи участников также воспользовались механизмом компенсаций.

Напомним, что с 1 апреля приём новых заявок на получение компенсаций был приостановлен из-за исчерпания бюджета, предусмотренного на текущий год.

При этом выдача государственных гарантий по ипотечным кредитам продолжается в обычном режиме. Заявки, которые были одобрены, но не получили финансирования, останутся в листе ожидания и могут быть профинансированы позднее.