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radiomoldova.md logoradiomoldova
11 Июня 2026, 09:12
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Минфин анонсировал реформу программы «Первый дом»

Министерство финансов планирует провести полную реконцепцию государственной программы «Первый дом», которая предусматривает обновлённый бюджет и новые правила для её участников.

Минфин анонсировал реформу программы «Первый дом».
Минфин анонсировал реформу программы «Первый дом».

По словам властей, новый официальный документ будет представлен до конца текущей недели, сообщает Radio Moldova.

Об этом в среду, 10 июня, сообщила генеральный секретарь Министерства финансов Дина Рошка.

«Мы подготовим пересмотр всей программы и её концепции. Уже на этой неделе у нас будет обновлённая концепция», — заявила Дина Рошка.

Чиновница также объяснила причины временной приостановки выплаты компенсаций в апреле 2026 года.

По её словам, проблема возникла из-за непредсказуемого роста числа заявок. В течение 2025 года обращений было очень мало, поэтому власти сократили финансирование программы. Однако в декабре, уже после утверждения бюджетных корректировок, количество заявок резко выросло.

В результате в 2026 году финансирование рассчитывалось на основе низких показателей предыдущих лет, что и привело к дефициту средств весной.

Государственная программа «Первый дом» была запущена в марте 2018 года и с тех пор неоднократно пересматривалась. В 2024 году стартовала её обновлённая версия — «Первый дом Plus». Она расширила круг получателей, почти втрое увеличила максимальный размер государственной гарантии и продлила максимальный срок ипотечного кредита до 30 лет.

На сегодняшний день более 8,7 тысячи семей приобрели жильё благодаря программе только с использованием государственной гарантии, а почти 6,4 тысячи участников также воспользовались механизмом компенсаций.

Напомним, что с 1 апреля приём новых заявок на получение компенсаций был приостановлен из-за исчерпания бюджета, предусмотренного на текущий год.

При этом выдача государственных гарантий по ипотечным кредитам продолжается в обычном режиме. Заявки, которые были одобрены, но не получили финансирования, останутся в листе ожидания и могут быть профинансированы позднее.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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