Цены на квартиры в Молдове снова пошли вверх.

Индекс цен на жилую недвижимость (RPPI), рассчитанный на основе цен предложения, достиг уровня 233%, увеличившись на 2,8% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года и на 10% по сравнению с первым кварталом 2025 года, сообщает Mold-Street.

Рост произошел на фоне кризисных тенденций на рынке.

По данным НБМ, индекс RPPI для цен на первичном рынке составил 242,1%, увеличившись на 2,7% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года и на 9,6% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Индекс RPPI для вторичного рынка достиг 226%, увеличившись на 2,8% за квартал и на 10,3% в годовом выражении.

Рост цен произошел на фоне ожиданий стабилизации рынка, при этом стоимость недвижимости увеличивается примерно в четыре раза быстрее инфляции. Одновременно общее число сделок с недвижимостью в первом квартале 2026 года резко снизилось как в жилом, так и в нежилом сегменте. В сегменте купли-продажи спад был еще более выраженным, отмечает НБМ.

Следует отметить, что в прошлом году в муниципии Кишинев средняя цена одного квадратного метра жилья достигла 1 720 евро (по данным индекса Acces Imobil).

Наблюдается резкое сокращение числа сделок с недвижимостью

Также снизился общий объем разрешений на строительство, выданных на национальном уровне, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, причем падение оказалось более значительным по сравнению с предыдущим кварталом. Эта тенденция наблюдается как в жилом, так и в нежилом сегменте.

Таким образом, число разрешений на строительство, выданных в первом квартале 2026 года, снизилось на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 23,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

В жилом сегменте было выдано на 0,9% меньше разрешений, чем годом ранее, и на 18,2% меньше, чем в предыдущем квартале. В нежилом сегменте снижение составило 10,7% в годовом выражении и 36,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

С региональной точки зрения в жилом сегменте в муниципии Кишинев наблюдался рост числа разрешений на 8,3% по сравнению с первым кварталом 2025 года, но снижение на 14,9% по сравнению с предыдущим кварталом. В остальных регионах Молдовы зафиксировано снижение на 6,5% в годовом выражении и на 20,4% в квартальном.

Первый квартал 2026 года также характеризовался значительным снижением общего числа сделок с недвижимостью — на 20,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 34,8% в годовом выражении. В жилом сегменте спад составил 24,6% по сравнению с предыдущим кварталом и 30,9% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

В нежилом сегменте падение было еще более сильным — 74% по сравнению с предыдущим кварталом и 79,4% в годовом выражении.

За отчетный период зафиксировано 13 200 сделок купли-продажи недвижимости.

По данным НБМ, ипотека составляет 48,8% всех сделок купли-продажи недвижимости по стране, увеличившись на 20 процентных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,1 процентного пункта в годовом выражении.

В Кишиневе доля ипотечных сделок составляет 80,9% от всех сделок купли-продажи недвижимости, увеличившись на 21,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом и на 48,2 процентного пункта по сравнению с первым кварталом 2025 года.

По данным также видно, что в муниципии Кишинев было зарегистрировано 26,8% всех сделок купли-продажи жилой недвижимости по стране и 19,3% всех сделок с нежилой недвижимостью.

В первом квартале 2026 года было зарегистрировано 2 026 сделок купли-продажи коммерческой недвижимости, что на 28% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 70,4% меньше по сравнению с первым кварталом 2025 года. Также было зарегистрировано 729 сделок с жилой недвижимостью, что на 37,6% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 77,9% меньше в годовом выражении.

Что касается договоров аренды недвижимости, в отчетном квартале в Государственной налоговой службе было зарегистрировано 9 839 договоров, что на 2,3% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 31,8% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года.