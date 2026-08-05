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logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 13:06
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МИД меняет правила аккредитации иностранных журналистов

Министерство иностранных дел (МИД) объявило о начале разработки проекта постановления правительства об утверждении Регламента аккредитации иностранных журналистов в Республике Молдова.

МИД меняет правила аккредитации иностранных журналистов.
МИД меняет правила аккредитации иностранных журналистов.

Как отмечает ведомство, новый нормативный акт направлен на обновление, совершенствование и упрощение процедуры аккредитации иностранных журналистов, в том числе тех, кто работает в качестве фрилансеров, передает logos-pres.md

Проект вынесен на общественное обсуждение в период с 4 по 18 августа 2026 года. На данный момент МИД не представил конкретных деталей изменений, которые будут предусмотрены новым регламентом. 

В настоящее время аккредитация иностранных журналистов осуществляется на основании регламента, утвержденного еще в 1995 году. Документ устанавливает простую процедуру, которая предусматривает подачу запроса на аккредитацию со стороны медиаорганизации, заполнение журналистом анкеты, предоставление краткой биографии, фотографии, копии паспорта и журналистского удостоверения. 

Стоит напомнить, что в мае этого года МИД Молдовы оказался в центре скандала из-за отказа выдать аккредитацию грузинским телеканалам Imedi TV, Rustavi 2 и PosTV для освещения 135-й сессии Комитета министров Совета Европы в Кишиневе. Решение вызвало критику со стороны властей Грузии. 

Ситуация произошла на фоне другого скандала вокруг Imedi TV в Европарламенте, где телеканалу запретили доступ в здание сроком на один год.

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Источник
logos.press.md logologos
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