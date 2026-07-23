МИД призвал граждан Молдовы отказаться от необязательных поездок в Россию.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Молдовы не ездить в Россию без необходимости.

Ведомство предупреждает о риске длительных проверок, произвольных задержаний и давления с целью подписания контрактов с российской армией, передает rupor.md

На границе России и Беларуси граждан Молдовы могут подвергать продолжительным проверкам и допросам. Пограничники могут временно изымать документы, изучать телефоны и другие электронные устройства, собирать биометрические данные, а также отказывать во въезде без достаточных объяснений.

МИД также предупреждает о риске задержания или ареста на основании обвинений, которые российские власти могут трактовать расширительно. Доступ к консульской помощи в таких случаях может быть ограничен или предоставлен с опозданием, а возможности молдавских властей вмешаться остаются ограниченными.

Отдельно ведомство обращает внимание на случаи, когда на людей, находящихся под административным арестом или в другом уязвимом положении, могут оказывать давление, чтобы заставить их подписать контракт с Вооруженными силами России. Особенно высок риск для обладателей российского гражданства и лиц, которых власти РФ считают своими гражданами.

Тем, кому поездка необходима, рекомендуют внимательно оценить риски транзита через Россию и Беларусь, не подписывать документы с непонятным содержанием и при задержании немедленно обращаться в посольство Молдовы.