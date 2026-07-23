theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 11:56
17 238
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

МИД призвал граждан Молдовы отказаться от необязательных поездок в Россию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Молдовы не ездить в Россию без необходимости.

МИД призвал граждан Молдовы отказаться от необязательных поездок в Россию.
МИД призвал граждан Молдовы отказаться от необязательных поездок в Россию.

Ведомство предупреждает о риске длительных проверок, произвольных задержаний и давления с целью подписания контрактов с российской армией, передает rupor.md

На границе России и Беларуси граждан Молдовы могут подвергать продолжительным проверкам и допросам. Пограничники могут временно изымать документы, изучать телефоны и другие электронные устройства, собирать биометрические данные, а также отказывать во въезде без достаточных объяснений.

МИД также предупреждает о риске задержания или ареста на основании обвинений, которые российские власти могут трактовать расширительно. Доступ к консульской помощи в таких случаях может быть ограничен или предоставлен с опозданием, а возможности молдавских властей вмешаться остаются ограниченными.

Отдельно ведомство обращает внимание на случаи, когда на людей, находящихся под административным арестом или в другом уязвимом положении, могут оказывать давление, чтобы заставить их подписать контракт с Вооруженными силами России. Особенно высок риск для обладателей российского гражданства и лиц, которых власти РФ считают своими гражданами.

Тем, кому поездка необходима, рекомендуют внимательно оценить риски транзита через Россию и Беларусь, не подписывать документы с непонятным содержанием и при задержании немедленно обращаться в посольство Молдовы.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте