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moldpres.md logomoldpres
30 Июня 2026, 14:35
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Международные учения «Щит мира - 2026» стартовали в Учебном центре Национальной армии

В рамках мероприятий военнослужащие 22-го миротворческого батальона «Голубые каски» совместно с карабинерами проходят оценку по выполнению действий, характерных для миротворческих миссий.

Международные учения «Щит мира - 2026» стартовали в Учебном центре Национальной армии.
Международные учения «Щит мира - 2026» стартовали в Учебном центре Национальной армии.

Речь идет об оказании первой медицинской помощи, патрулировании, медицинской эвакуации, сопровождении и охране конвоев, передаёт moldpres.md

В мероприятии принял участие заместитель начальника Генерального штаба Национальной армии полковник Ион Ожог. Он отметил важность учений для укрепления оперативных возможностей молдавских военнослужащих и усиления их взаимодействия с международными партнёрами. 

Оценивание в этом году проводится при непосредственном мониторинге международных наблюдателей и оценщиков из ряда стран, среди которых Босния и Герцеговина, Азербайджан, Австрия, Армения, Украина, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Италия, Турция, Франция, Норвегия, Колумбия и Грузия, что обеспечивает прозрачность и объективность процесса сертификации. 

Учения проходят с 22 июня по 4 июля в  учебных центрах Национальной армии и направлены на оценку уровня подготовки подразделений, заявленных в рамках Концепции оперативных возможностей (OCC), а также на их сертификацию для участия в международных миротворческих миссиях. Национальная армия присоединилась к программе OCC в 2007 году.

Международные учения «Щит мира - 2026» стартовали в Учебном центре Национальной армии

Международные учения «Щит мира - 2026» стартовали в Учебном центре Национальной армии

Источник
moldpres.md logomoldpres
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