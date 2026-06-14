Новак: Исключительно контрактная армия может оставить страну без личного состава.

Он выразил скептицизм по поводу возможного отказа от срочной военной службы и перехода на систему, основанную исключительно на профессиональных военных, нанимаемых по контракту, передает noi.md

По словам парламентария, подобная реформа повлечет за собой значительные расходы для государственного бюджета и потребует стабильных финансовых ресурсов в долгосрочной перспективе.

«Чтобы продвигать такой проект, у страны должен быть солидный, крепкий и сильный бюджет. Чтобы отказаться от нынешней системы и перейти на профессиональную контрактную армию, фактически нужно нанимать солдат, офицеров и прапорщиков, которые будут ходить в армию как на работу», — заявил Новак.

В данном контексте депутат поставил под сомнение способность государства финансово обеспечивать подобную модель.

«Откуда у нас возьмется столько денег, чтобы содержать контрактную армию, то есть выплачивать зарплату? Для меня это загадка», — утверждает он.

Говоря об объявленных планах по увеличению численности Национальной армии, Новак отметил, что рост количества военнослужащих потребует также решения ряда логистических и социальных вопросов.

«Господин Носатый заявил, что мы хотим увеличить численность армии к 2030 году до 8500 человек. А теперь представьте вопрос: откуда мы возьмем 8500 квартир, чтобы предоставить их военным?» — сказал парламентарий.

В то же время он предупредил, что отмена обязательной военной службы без поиска устойчивой альтернативы может создать трудности в процессе укомплектования штата.

«Если мы пойдем по этому принципу и проголосуем за такой законопроект, согласно которому армия больше не является обязательной для призывников-срочников, мы в итоге обнаружим, что у нас вообще не будет никакой армии», — заявил Новак.

Парламентарий также обратил внимание на проблемы, связанные с привлекательностью военной карьеры. По его мнению, текущий уровень заработной платы может стать препятствием для привлечения достаточного количества профессиональных военных.

«Зарплата в 10 000 - 15 000 леев в месяц. Что делать с 15 000 леев в месяц?» — задал риторический вопрос депутат. С другой стороны, Новак признал, что и нынешняя система сопряжена со значительными расходами для государства. Он пояснил, что подготовка военнослужащих срочной службы требует постоянных инвестиций, учитывая, что новобранцы периодически сменяют друг друга.

«Государство тратит деньги на то, чтобы обучить солдата определенным тактическим навыкам. Через год он уходит, на его место приходит другой. И это снова расходы», — отметил депутат.

В заключение Григорий Новак заявил, что любое изменение модели организации Национальной армии должно анализироваться через призму финансового воздействия и реальных возможностей государства.

«Любая идея, требующая определенных затрат, должна иметь финансовое обеспечение. До тех пор, пока финансового обеспечения нет, это остается лишь на уровне идеи», — подытожил парламентарий.