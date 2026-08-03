theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 19:49
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Местные жители сообщают о гибели рыбы в унгенском озере Делия

В озере Делия в Унгенах на поверхности воды заметили несколько мертвых рыб.

Местные жители сообщают о гибели рыбы в унгенском озере Делия.
Местные жители сообщают о гибели рыбы в унгенском озере Делия.

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях журналистами местного новостного портала News Ungheni, сообщает rupor.md

По информации СМИ, кадры прислали очевидцы, которые предполагают, что причиной гибели рыбы могли стать чрезмерно высокая температура воздуха и недостаток кислорода в воде.

Некоторые местные жители предложили использовать лодки для аэрации водоема. По их словам, движение лодок могло бы создать волны и временно повысить уровень кислорода в воде.

На момент публикации представители Инспектората по охране окружающей среды не прокомментировали ситуацию на озере Делия.

Местные жители сообщают о гибели рыбы в унгенском озере Делия

Местные жители сообщают о гибели рыбы в унгенском озере Делия

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте