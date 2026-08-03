Местные жители сообщают о гибели рыбы в унгенском озере Делия.

В озере Делия в Унгенах на поверхности воды заметили несколько мертвых рыб.

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях журналистами местного новостного портала News Ungheni, сообщает rupor.md

По информации СМИ, кадры прислали очевидцы, которые предполагают, что причиной гибели рыбы могли стать чрезмерно высокая температура воздуха и недостаток кислорода в воде.

Некоторые местные жители предложили использовать лодки для аэрации водоема. По их словам, движение лодок могло бы создать волны и временно повысить уровень кислорода в воде.

На момент публикации представители Инспектората по охране окружающей среды не прокомментировали ситуацию на озере Делия.