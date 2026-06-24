Медицинский визит в Молдову обходится иностранцам в 5–10 тысяч евро.

Стоматология, пластическая хирургия, ЭКО и check‑up — основные направления, за которыми иностранцы едут в Молдову. Один визит обходится им в 5–10 тысяч евро, а страна уже вошла в топ-10 по экспорту медицинских услуг.

Молдова делает ставку на медицинский туризм – сектор, который может изменить не только экономику, но и всю систему здравоохранения страны. Частные клиники уже привлекают пациентов из-за рубежа, обещая лечение по европейским стандартам и по более доступным ценам. А власти ставят перед собой амбициозные задачи – увеличить количество медицинских туристов на 20%, а доходы отрасли на 15%, пишет rupor.md

Молдова позиционируется как направление, предлагающее качественные медицинские услуги по конкурентоспособным ценам. Особое внимание уделяется стоматологии, пластической хирургии, экстракорпоральному оплодотворению, диагностическим обследованиям и программам восстановления после лечения.

«Стоматология — главный драйвер медтуризма у нас. Но мы также развиваем другие направления, как пластическая хирургия, бариатрические операции и check-up», — подчеркнул Андрей Ревенку, исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Молдовы.

В основном в Молдову приезжают из Италии, однако есть пациенты из Швеции, Канады, Америки и Австралии.

«У нас есть статистика с 2009 года. До 2010-го экспорт составлял около 10 миллионов долларов, затем постепенно увеличивался, достигнув к 2020 году 25 миллионов долларов. После открытия страны миру в 2020 году рост резко ускорился — за три года отрасль выросла до 85 миллионов долларов. В основном это услуги, предоставляемые иностранным гражданам, которые часто живут у нас длительное время», — отметил доктор экономики Вячеслав Ионицэ.

«Молдавский рынок медтуризма развивается, и мы можем стать региональным хабом по этим услугам. В Турции, лидере сектора, медицинский туризм приносит около 3 миллиардов долларов в год, а в США — около миллиарда. Молдова же, по подсчетам, входит в десятку стран по экспорту медицинских услуг, занимая 10-12-е место», — подчеркнул Ревенку.

Визит в Молдову на 5-7 дней с комплексом услуг стоит в среднем от 5 до 10 тысяч евро. Иностранцы выбирают нашу страну за сочетание высокой квалификации врачей, современного оборудования и ценовой доступности.

«Привлечение иностранных пациентов — это не только деньги, но и стимул для модернизации медицины, повышения квалификации врачей и создания новых рабочих мест. В результате у нас формируется рынок с высоким качеством услуг, а доходы от медтуризма помогают покрывать дефицит торгового баланса — это важная часть экономики», — отметил экономист.