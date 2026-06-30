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Point.md logoPoint
30 Июня 2026, 16:18
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Мать девочки, пострадавшей в аквапарке: Ее руку засосало в фильтрационную трубу

Девочка-подросток едва не утонула в бассейне развлекательного комплекса под Яловенами.

Мать девочки, пострадавшей в аквапарке: Ее руку засосало в фильтрационную трубу.
Мать девочки, пострадавшей в аквапарке: Ее руку засосало в фильтрационную трубу.

Изначально сообщалось, что трагедия едва не случилась из-за того, что волосы пострадавшей застряли в системе водоотведения, расположенной под детской горкой.

Однако мать девочки, связавшаяся с редакцией Point.md, опровергла эту информацию. 

"Левую руку по локоть засосало в фильтрационную трубу, когда она с завязанными волосами в косу, просто в очках, плавала по дну вдоль бортика. Помог ей отдыхающий", - утверждает женщина. 

11-летняя девочка сейчас находится в больнице. 

Представители Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей сообщили, что проводят проверку развлекательного комплекса и намерены опросить все стороны, включая свидетелей.

Источник
Point.md logoPoint
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