Мать девочки, пострадавшей в аквапарке: Ее руку засосало в фильтрационную трубу.

Девочка-подросток едва не утонула в бассейне развлекательного комплекса под Яловенами.

Изначально сообщалось, что трагедия едва не случилась из-за того, что волосы пострадавшей застряли в системе водоотведения, расположенной под детской горкой.

Однако мать девочки, связавшаяся с редакцией Point.md, опровергла эту информацию.

"Левую руку по локоть засосало в фильтрационную трубу, когда она с завязанными волосами в косу, просто в очках, плавала по дну вдоль бортика. Помог ей отдыхающий", - утверждает женщина.

11-летняя девочка сейчас находится в больнице.

Представители Государственной инспекции по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей сообщили, что проводят проверку развлекательного комплекса и намерены опросить все стороны, включая свидетелей.