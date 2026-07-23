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Point.md logoPoint
23 Июля 2026, 16:11
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Питание в первые 1 000 дней жизни связали со здоровьем мозга в пожилом возрасте

Умеренное потребление сахара матерью во время беременности и в первые два года жизни ребенка связано с более низким риском деменции, болезни Альцгеймера, депрессии и тревожных расстройств в пожилом возрасте.

Питание в первые 1 000 дней жизни связали со здоровьем мозга в пожилом возрасте.
Питание в первые 1 000 дней жизни связали со здоровьем мозга в пожилом возрасте.

К такому выводу пришли ученые, изучившие данные более 60 тысяч жителей Великобританиии, передает nature.com

Отмена карточек помогла провести эксперимент

Исследователи использовали историческое событие — отмену нормирования сахара в Великобритании в сентябре 1953 года. До этого продукт выдавали по карточкам, а после снятия ограничений его потребление резко выросло.

Ученые сравнили данные из Британского биобанка (UK Biobank), родившихся незадолго до и после отмены нормирования. В исследование вошли 60 394 человека 1951–1956 годов рождения.

Одни участники подвергались ограничениям только во время внутриутробного развития, другие — также в первые два года жизни. Третья группа родилась уже после отмены карточной системы.

Риск болезни Альцгеймера оказался ниже на 46%

Самые выраженные различия выявили у людей, которые находились в условиях ограниченного потребления сахара в течение первых 1 000 дней после зачатия.

По сравнению с участниками, не затронутыми нормированием, у них относительный риск деменции оказался ниже на 27%. Риск болезни Альцгеймера снизился на 46%, тревожных расстройств — на 20%, депрессии — на 11%.

Ограничение сахара только во время беременности матери было связано с менее заметными различиями. Более важным оказался период после рождения.

Связь с более низким риском депрессии и тревожных расстройств усиливалась, если нормирование продолжалось более шести месяцев после рождения.

Авторы предполагают, что в этом возрасте важную роль играет начало прикорма. Одновременно формируются пищевые предпочтения, особенности обмена веществ и привычки, способные сохраняться в течение многих лет.

Мозг участников выглядел немного моложе

Часть добровольцев прошла магнитно-резонансную томографию. У людей, подвергавшихся ограничению сахара в первые 1 000 дней жизни, расчетный возраст мозга был в среднем на 0,39 года меньше относительно их календарного возраста.

Ученые также выявили различия в объеме гиппокампа, таламуса и других подкорковых структур. Гиппокамп участвует в работе памяти и часто повреждается при болезни Альцгеймера.

Авторы считают, что состояние этих областей мозга может частично объяснять связь между ранним питанием и более низким риском деменции.

Почему сахар может влиять на старение мозга

Избыточное потребление сахара связывают с инсулинорезистентностью, хроническим воспалением, нарушениями обмена веществ и сосудистыми заболеваниями. Все эти процессы способны негативно влиять на мозг.

Первые годы жизни при этом считаются критическим периодом развития нервной системы. В это время активно формируются нейронные связи и закладываются долгосрочные пищевые привычки.

Однако исследование не означает, что отказ от сахара предотвращает деменцию. Люди, родившиеся до и после отмены карточек, могли различаться по уровню жизни, питанию и другим социальным условиям. Таким образом, работа показывает статистическую связь, но не прямую причинно-следственную. Тем не менее результаты поддерживают гипотезу о том, что питание в первые 1 000 дней жизни может влиять на здоровье мозга спустя десятилетия.

Источник
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