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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 08:42
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Мариан: Возможное повышение НДС на энергоресурсы могут компенсировать населению

Председатель Комиссии по экономике Раду Мариан утверждает, что возможное повышение ставки НДС на энергоресурсы или унификация НДС в сельском хозяйстве может сопровождаться дополнительными компенсациями для населения.

Мариан: Возможное повышение НДС на энергоресурсы могут компенсировать населению.
Мариан: Возможное повышение НДС на энергоресурсы могут компенсировать населению.

Эти заявления были сделаны в контексте дискуссий о возможной налоговой реформе, предложенной министерством финансов, которая направлена на сокращение бюджетного дефицита и консолидацию государственных финансов, сообщает rupor.md

«У нас есть механизм компенсации. Даже в случае, если у нас будет повышенный НДС на ресурсы, мы сможем компенсировать это за счет увеличения сумм, предоставляемых людям», — заявил Мариан.

По словам депутата, Республика Молдова сталкивается с высоким бюджетным дефицитом и ростом стоимости государственных заимствований, что требует мер по бюджетной консолидации. В этом контексте унифицированный НДС мог бы принести дополнительные доходы в бюджет, а часть этих ресурсов можно было бы перенаправить на адресные компенсации для граждан.

«Это поможет сократить дефицит, снизить стоимость кредитования для государства и в то же время более целенаправленно оказывать помощь населению», — пояснил председатель Комиссии по экономике.

Говоря об аграрном секторе, Мариан заявил, что бизнес-среда уже много лет просит унифицировать режим НДС, аргументируя это тем, что нынешняя дифференцированная система порождает дисбалансы и долги государства перед экономическими агентами.

Он уточнил, что в случае повышения НДС до 20% в сельском хозяйстве, компании, которые работают прозрачно и легально возмещают уплаченный налог, не должны существенно пострадать.

Источник
rupor.md logorupor
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