Еврокомиссия заблокировала субсидии ЕС для компаний чешского премьер-министра Бабиша.

Представитель генерального директора ЕК по региональной политике Уго Собрал указывает в письме, что Чехия не должна выставлять Брюсселю к оплате никакие расходы, связанные с операциями структур холдинга Agrofert или любых других организаций, контролируемых Бабишем, начиная с 9 декабря 2025 года — даты его вступления в должность премьера. При этом Собрал особо подчеркнул, что факт передачи холдинга в трастовый фонд Комиссию не удовлетворяет. Таким образом, как отмечается, чешские власти могут продолжать перечислять деньги Agrofert, однако есть риск, что в итоге финансировать его придется исключительно из государственного бюджета, передает theins.ru со ссылкой на seznamzpravy.cz

В письме также содержится жесткое требование. Прага обязана в течение месяца представить подробный правовой анализ, подтверждающий соответствие трастового механизма Бабиша законодательству ЕС о конфликте интересов. Требование оказалось подкреплено конкретным прецедентом — компания Kostelecké uzeniny из состава Agrofert уже подала заявку на получение субсидий, и ЕК потребовала передать полный пакет документов по этой заявке, включая оценочные таблицы и результаты проверки на соответствие антикоррупционным нормам.

Помимо этого, Брюссель впервые обратил внимание на другие бизнес-активы премьера — холдинги Synbiol и Hartenberg, которые Бабиш в трастовый фонд не передавал. В частности, клиники группы Hartenberg в 2024 году получили от страховых фондов в совокупности 1,1 млрд крон, а тарифы, по которым страховщики рассчитываются с медучреждениями, устанавливает министерство здравоохранения — ведомство, которое возглавляет представитель партии ANO.

Нынешнее письмо начинается с констатации того, что Комиссия недовольна предыдущими ответами Праги. Министерство регионального развития, которое координирует подготовку ответа, сообщило, что изучает документ совместно с профильными ведомствами. Государственный земледельческий фонд — структура, выплачивающая аграрные субсидии Agrofert, — заявил, что вообще не был осведомлен о новом письме из Брюсселя.