На фотоконкурсе определили «худшего фотографа мира» и заплатили ей 50 тысяч долларов

А вот для Icelandair именно это и было главным условием конкурса, передает euronews.com

Запустив в начале года вирусный глобальный поиск «худшего фотографа в мире», национальная авиакомпания Исландии наконец-то короновала своего чемпиона — и нет, это не Бруклин Бекхэм (кто в теме, тот поймет).

Парижанка Бланш Мортемар обошла 127 642 претендентов из 178 стран и завоевала сомнительно почётный титул, поразив жюри «своим восхитительным отсутствием навыков и знаний в области основ фотографии».

В её победном портфолио — заснеженный городской пейзаж Осло, где чужеродный большой палец занимает примерно 20% кадра, плохо экспонированный, размытый снимок, сделанный примерно в сторону Статуи Свободы, и фотография чайки на фонарном столбе, неуклюже делящей кадр с чем-то, похожим на мочку уха.

К своему новому званию Мортемар относится с юмором: «Годами друзья и семья спрашивали, почему мои фотографии всегда выглядят так разочаровывающе. Я в восторге, что наконец нашёлся ответ: я просто тренировалась для этой роли. Этот проект прославляет несовершенство — наверное, единственный фотоконкурс, в котором у меня вообще был шанс на победу».

Замысел кампании был прост: Исландия настолько неприлично фотогенична, уверяют в Icelandair, что даже человек с почти сверхъестественным талантом делать ужасные снимки с трудом смог бы заставить её выглядеть плохо.

По данным Icelandair, отклик на кампанию оказался оглушительным.

«Мы в восторге, что наконец нашли нашего плохого фотографа, — говорит Гисли С. Бриньольфссон, глобальный директор по маркетингу авиакомпании. — Этот проект откликнулся людям по всему миру, потому что они устали от искусственно создаваемого совершенства. Нам очень понравилась смелость участников выбирать подлинность вместо фальши — это действительно выделялось на фоне всех заявок».

В рамках новой роли Мортемар проведёт 10 дней в поездке по Исландии, участвуя в фотоэкспедиции, призванной ответить на один вопрос: может ли человек в принципе быть неспособным сделать хороший снимок в одном из самых впечатляющих ландшафтов мира?

«Я буду снимать Исландию с уверенностью профессионального фотографа и навыками человека, которым я точно не являюсь. Если Исландия выдержит то, как фотографирую я, ей уже ничто не страшно!» — говорит Мортемар.

За свои старания она получит солидный гонорар в 50 тыс. долларов, который покроет её время, расходы и, разумеется, сами фотографии. Исландия предупреждена.