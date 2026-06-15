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studio-l.online logostudio-l
15 Июня 2026, 12:50
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Ложный вызов скорой помощи обошёлся жителю Молдовы в 1500 леев

Житель села Фырлэдень Каушанского района был оштрафован судом на 30 условных единиц, что составляет 1500 леев, за умышленный ложный вызов экстренной службы 112.

Ложный вызов скорой обошёлся жителю Молдовы в 1500 леев.
Ложный вызов скорой обошёлся жителю Молдовы в 1500 леев.

Согласно решению суда Каушан, инцидент произошёл 14 апреля 2026 года. Мужчина без оснований вызвал специализированные службы экстренного реагирования, сообщив о ситуации, не требующей вмешательства, сообщает Studio-L.

Дело было задокументировано Инспекторатом полиции Каушан и передано в суд для рассмотрения.

Хотя стороны не явились на судебное заседание, судьи признали мужчину виновным на основании представленных доказательств, включая протокол полиции и материалы дела.

Суд отметил, что ложные вызовы экстренных служб являются наказуемыми и могут мешать реагированию на реальные чрезвычайные ситуации.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Источник
studio-l.online logostudio-l
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