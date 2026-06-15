Ложный вызов скорой помощи обошёлся жителю Молдовы в 1500 леев

Согласно решению суда Каушан, инцидент произошёл 14 апреля 2026 года. Мужчина без оснований вызвал специализированные службы экстренного реагирования, сообщив о ситуации, не требующей вмешательства, сообщает Studio-L.

Дело было задокументировано Инспекторатом полиции Каушан и передано в суд для рассмотрения.

Хотя стороны не явились на судебное заседание, судьи признали мужчину виновным на основании представленных доказательств, включая протокол полиции и материалы дела.

Суд отметил, что ложные вызовы экстренных служб являются наказуемыми и могут мешать реагированию на реальные чрезвычайные ситуации.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.