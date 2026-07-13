Расследование в Порумбенах продолжается: власти обещают наказать всех причастных.

Инспекторы по охране окружающей среды продолжают проверки на свалке в селе Порумбены Криулянского района, где предположительно были незаконно складированы опасные медицинские отходы.

Как сообщили Инспекторат по охране окружающей среды и Министерство окружающей среды Республики Молдова, специалисты работают на месте с раннего утра. Документирование нарушений продолжалось и в выходные дни, передает noi.md

К настоящему времени инспекторы определили границы загрязнённой территории, провели инвентаризацию отходов и уведомили полицию о найденных на месте документах, содержащих персональные данные.

Одновременно начаты проверки, чтобы установить происхождение отходов, выявить их производителя и определить оператора, который должен был обеспечить их надлежащую утилизацию.

В ведомствах заявили, что все причастные лица и компании будут установлены, а ущерб, нанесённый окружающей среде, — рассчитан. Виновным грозят строгие санкции. Кроме того, их обяжут очистить территорию и устранить причинённый вред.