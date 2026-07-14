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logos.press.md logologos
14 Июля 2026, 12:21
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Лицензия медиатора в Молдове будет стоить 450 леев

С 12 сентября 2026 года вступит в силу новый Закон о медиации и статусе медиатора. В нем прописаны положения о лицензировании данного вида деятельности.

Лицензия медиатора в Молдове будет стоить 450 леев.
Лицензия медиатора в Молдове будет стоить 450 леев.

Одновременно с этим утверждается и формуляр соответствующей лицензии. Его разработало и вынесло на публичное обсуждение Министерство юстиции. Предложения и замечания заинтересованных сторон по подготовленному проекту могут быть представлены до 24 июля 2026 года, пишет logos-pres.md

В настоящее время предусмотрена лишь выдача аттестата медиатора по результатам квалификационного экзамена. С 12 сентября 2026 года обязательным станет получение лицензии на право заниматься такой деятельностью.

Формуляр лицензии будет документом строгой отчетности и обеспечит как ее индивидуализацию, так и подтверждение правового основания для выдачи. В нем будут указываться номер и дата решения Комиссии по лицензированию).

В случае прекращения деятельности или отзыва лицензии она должна быть возвращена в Союз медиаторов в 10-тидневный срок.

Согласно новому Закону о медиации и статусе медиатора, лицензия на осуществление деятельности медиатора выдается Министерством юстиции на неограниченный срок за плату в размере 450 леев, вносимую на счет ведомства.

Бланк лицензии будет введен в действие одновременно со вступлением в силу нового Закона о медиации и статусе медиатора.

Источник
logos.press.md logologos
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