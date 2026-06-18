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logos.press.md logologos
18 Июня 2026, 07:45
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Молдавская международная фондовая биржа подала документы на получение лицензии

Молдавская международная фондовая биржа (ММФБ, BIMx) 16 июня подала в Национальную комиссию по финансовым рынкам (CNPF) документы на получение лицензии оператора рынка.

Молдавская международная фондовая биржа подала документы на получение лицензии.
Молдавская международная фондовая биржа подала документы на получение лицензии.

Это результат шести месяцев напряженной работы, начавшейся с момента регистрации компании в декабре 2025 года и получения заключения Совета по конкуренции в феврале 2026 года. Таким образом, биржи постепенно продвигается к вводу в эксплуатацию, пишет logos-pres.md

Предполагается, что ММФБ начнёт работу в конце сентября 2026 года, а до этого времени будет создаваться инфраструктура, благодаря которой молдавская экономика должна получить новые ресурсы для развития.

Напомним, что 15 декабря прошлого года Агентство государственной собственности сообщило об официальной регистрации биржи в Агентстве государственных услуг.

Тогда же был перечислен и поименный состав руководства. В частности, в состав Совета директоров вошел экс-премьер Дорин Речан.

Генеральным директором биржи была назначена Вероника Апринтин, ранее занимавшая должность государственного секретаря министерства экономического развития и цифровизации.

Молдавская международная фондовая биржа создана как акционерное общество. Акционерная структура объединяет финансовые институты и стратегических инвесторов:

— Бухарестская фондовая биржа – 26,67%

— Агентство государственной собственности – 20%

— Страховая группа Donaris Vienna – 11,67%

— Банк Moldagroindbank (MAIB) – 10%

— Страховая компания GRAWE Carat – 10%

— Банк Moldindconbank – 6,67%

— MK Kredit Company – 5%

— Банк ОTP Молдова, Moldcell и Premier Energy — по 3,33%.

Задача новой биржи заключается в содействии инвестициям, поддержке развития частного сектора и укреплении экономической интеграции страны посредством эффективного и предсказуемого доступа к капиталу.

Источник
logos.press.md logologos
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