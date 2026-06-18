Молдавская международная фондовая биржа подала документы на получение лицензии.

Молдавская международная фондовая биржа (ММФБ, BIMx) 16 июня подала в Национальную комиссию по финансовым рынкам (CNPF) документы на получение лицензии оператора рынка.

Это результат шести месяцев напряженной работы, начавшейся с момента регистрации компании в декабре 2025 года и получения заключения Совета по конкуренции в феврале 2026 года. Таким образом, биржи постепенно продвигается к вводу в эксплуатацию, пишет logos-pres.md

Предполагается, что ММФБ начнёт работу в конце сентября 2026 года, а до этого времени будет создаваться инфраструктура, благодаря которой молдавская экономика должна получить новые ресурсы для развития.

Напомним, что 15 декабря прошлого года Агентство государственной собственности сообщило об официальной регистрации биржи в Агентстве государственных услуг.

Тогда же был перечислен и поименный состав руководства. В частности, в состав Совета директоров вошел экс-премьер Дорин Речан.

Генеральным директором биржи была назначена Вероника Апринтин, ранее занимавшая должность государственного секретаря министерства экономического развития и цифровизации.

Молдавская международная фондовая биржа создана как акционерное общество. Акционерная структура объединяет финансовые институты и стратегических инвесторов:

— Бухарестская фондовая биржа – 26,67%

— Агентство государственной собственности – 20%

— Страховая группа Donaris Vienna – 11,67%

— Банк Moldagroindbank (MAIB) – 10%

— Страховая компания GRAWE Carat – 10%

— Банк Moldindconbank – 6,67%

— MK Kredit Company – 5%

— Банк ОTP Молдова, Moldcell и Premier Energy — по 3,33%.

Задача новой биржи заключается в содействии инвестициям, поддержке развития частного сектора и укреплении экономической интеграции страны посредством эффективного и предсказуемого доступа к капиталу.