Кожухарь: В этом году «Арена Кишинёв» выйдет на самоокупаемость.

Подавший в отставку глава Агентства публичной собственности Роман Кожухарь заявил, что в текущем году доходы «Арены Кишинёв» от основной деятельности впервые покроют расходы на содержание комплекса.

При этом убытки, которые отражаются в финансовых отчётах, в значительной степени объясняются капитальными вложениями в строительство и инфраструктуру арены, пишет tv8.md

«Для Молдовы это новый вид бизнеса — до появления Арены таких больших концертных залов и масштабных мероприятий просто не существовало. Сейчас комплекс находится в стадии активного развития. Если посмотреть на операционную деятельность, то в этом году она уже выйдет в плюс. В прошлом году все доходы практически полностью покрыли текущие расходы — речь идёт лишь об амортизационных отчислениях», — пояснил Роман Кожухарь.

По его словам, убытки, фигурирующие в финансовой отчётности, обусловлены главным образом амортизацией инвестиций, вложенных в инфраструктуру комплекса. Этот бухгалтерский показатель, хотя и влияет на итоговый финансовый результат, не отражает реального состояния текущей операционной деятельности учреждения.

«Это не монопольный сегмент. Однако когда создаётся подобная инфраструктура, одних только поступлений за проведение олимпийских тренировок или профессиональных сборов недостаточно даже для того, чтобы покрыть текущие затраты. Зимой речь идёт о сотнях тысяч леев — более полумиллиона только за коммунальные услуги», — отметил бывший руководитель Агентства публичной собственности.

Он также выразил уверенность, что по мере расширения спектра проводимых мероприятий и повышения загрузки комплекса доходы будут постепенно покрывать и косвенные издержки, что в обозримой перспективе позволит выйти на финансовый баланс.

Напомним, что накануне руководитель Агентства публичной собственности Роман Кожухарь объявил о своей отставке на фоне скандала, связанного с MoldATSA