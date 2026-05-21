В аэропорту Кишинева у пассажира нашли два дрона.

По сообщению Таможенной службы, инцидент был зафиксирован на таможенном посту в Международном аэропорту Кишинева. 47-летний иностранный гражданин (нерезидент) выбрал для прохождения контроля «зеленый коридор» (символизирующий принцип «декларировать нечего») и сообщил сотрудникам таможни, что не перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию, передает noi.md

Однако в ходе таможенного досмотра в его багаже были обнаружены два дрона и аксессуары к ним, ввезенные в страну в нарушение действующего законодательства.

Незадекларированный товар был изъят и подлежит конфискации, а пассажиру грозит наказание в соответствии с текущим законодательством.