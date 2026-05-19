Таможенники пресекли три попытки контрабанды в аэропорту Кишинева.

Первый случай зафиксирован при проверке пассажиров рейса Кишинев — Лиссабон. В результате проверки совместная группа обнаружила в багаже 60-летней нерезидентки два золотых слитка, которые не были предварительно задекларированы, передает customs.gov.md

Второй случай выявлен на рейсе Кишинев — Лондон. При досмотре багажа 36-летней гражданки Великобритании среди личных вещей было обнаружено 120 пачек табачных стиков. Женщина предварительно не задекларировала табачные изделия при пересечении таможенной границы.

Третий случай зафиксирован на рейсе в Вену, когда в результате контроля в багаже обнаружили инъекционные препараты, применяемые в эстетической медицине. Обозначенные товары принадлежали 54-летней нерезидентке.

Во всех случаях товары изъяты и подлежат специальной конфискации, а нарушителям грозит наказание в соответствии с положениями статьи 43¹ и части (10) статьи 287 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях.