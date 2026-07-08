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ziua.md logoziua
8 Июля 2026, 18:02
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Костюк заявил о миллионных зарплатах и пенсиях в структуре при Минфине

Депутат Василе Костюк, лидер партии «Демократия дома», заявил, что обнаружил годовые зарплаты и пенсии свыше миллиона леев в Офисе по управлению программами внешней помощи, который находится в подчинении Министерства финансов.

Костюк заявил о миллионных зарплатах и пенсиях в структуре при Минфине.
Костюк заявил о миллионных зарплатах и пенсиях в структуре при Минфине.

По его словам, к таким выводам он пришел после изучения структуры министерства и деклараций об имуществе сотрудников учреждения, сообщает ziua.md

«Поскольку мы начали собственное расследование о неприлично высоких зарплатах и людях, устроенных по знакомству во власти, мы изучили организационную структуру Министерства финансов и обнаружили вещи, которые лишают дара речи. Мы нашли миллионные зарплаты и даже миллионные пенсии. До сих пор я не слышал, чтобы в Республике Молдова существовали пенсии такого размера», — заявил депутат.

По словам Костюка, в офисе работают директор и три заместителя директора. Он утверждает, что руководитель учреждения задекларировала годовую зарплату в размере около 1 млн леев и пенсию свыше 1,3 млн леев в год.

Согласно документам, которые представил депутат, другие сотрудники также указали в декларациях об имуществе годовые зарплаты в несколько сотен тысяч леев или более 1 млн леев, а некоторые из них получают и очень высокие пенсии.

В этом же контексте лидер партии «Демократия дома» раскритиковал использование внешних средств, сославшись на программу кредитования школ в Молдове.

«Хочу привести пример программы займа для школ. Из кредита примерно в 50 млн евро почти 40 млн предусмотрены на технико-экономические обоснования, технические экспертизы, проектирование, надзор, кадровые ресурсы и административные расходы. Вот чем занимаются подобные офисы. Это паразитические структуры, которые потребляют государственные ресурсы и обеспечивают синекуры», — заявил депутат.

На момент публикации Министерство финансов публично не прокомментировало заявления Василе Костюка.

Источник
ziua.md logoziua
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