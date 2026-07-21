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tvrmoldova.md logotvrmoldova
21 Июля 2026, 10:35
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Костюк обвинил власти в сокрытии дела о контрабанде спирта: полиция опровергла

Депутат Василе Костюк обвинил власти в попытке скрыть дело о контрабанде этилового спирта. По его словам, расследование якобы подверглось вмешательству, а груз, ранее изъятый, был возвращен после оказания давления на следствие.

Костюк обвинил власти в сокрытии дела о контрабанде спирта: полиция опровергла.
Костюк обвинил власти в сокрытии дела о контрабанде спирта: полиция опровергла.

В полиции отвергли эти обвинения, заявив, что распространенная депутатом информация является недостоверной и не подкреплена доказательствами, пишет tvrmoldova.md

Как сообщили в полиции, случай с грузовиком, перевозившим этиловый спирт, произошел в начале июня и ранее уже освещался на официальной странице ведомства.

По данным правоохранителей, автомобиль использовался полицией в рамках специального следственного мероприятия — контрольной закупки, проведенной в соответствии с законом для документирования преступной деятельности. В рамках запланированных процессуальных действий грузовик покинул территорию Инспектората полиции сектора Центр 3 июля в соответствии с планом расследования.

Изъятый этиловый спирт был передан на хранение специализированной компании, а отобранные образцы направлены на экспертизу для определения концентрации вещества. Расследование по делу продолжается.

Поводом для заявления полиции стала публикация депутата Василе Костюка в социальных сетях. По его словам, грузовик с примерно 20 тысячами литров этилового спирта был возвращен после вмешательства в расследование, а также обвинил должностных лиц в коррупции и попытках повлиять на ход следствия.

В полиции назвали эти утверждения «не имеющими доказательной базы» и подчеркнули, что они «способны ввести общественность в заблуждение».

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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