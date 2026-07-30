Мошенники позвонили Василе Костюку прямо во время заседания парламента.

Василе Костюк, предположительно, стал жертвой мошенников прямо во время заседания парламента. Депутат опубликовал в соцсетях видео, на котором он разговаривает с человеком, представившимся сотрудником оператора мобильной связи.

Лидер партии «Демократия дома» также заявил, что обратился в полицию, передает stiri.md

«Я отвечаю за свои действия. Я попросил полицию приехать в парламент, чтобы написать заявление на тех, кто занимается интернет-мошенничеством. Пока всё по горячим следам, я передам номер телефона тех, кто мне звонит и спрашивает на русском языке коды, которые пришли», — рассказал Костюк в социальных сетях.

По словам депутата, ему позвонил человек, представившийся сотрудником мобильного оператора, и заговорил с ним на русском языке. Звонивший сообщил, что срок действия абонемента Костюка якобы истекает.

Во время разговора депутат намеренно продиктовал два неверных кода, которые, по его словам, получил в SMS. После этого звонивший завершил разговор.

В итоге парламентарий обратился к правоохранителям.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не сообщать по телефону персональные или банковские данные. В случае подозрения на попытку мошенничества рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться за помощью по единому номеру экстренной службы 112.