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stiri.md logostiri
30 Июля 2026, 16:46
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Мошенники позвонили Василе Костюку прямо во время заседания парламента

Василе Костюк, предположительно, стал жертвой мошенников прямо во время заседания парламента. Депутат опубликовал в соцсетях видео, на котором он разговаривает с человеком, представившимся сотрудником оператора мобильной связи.

Мошенники позвонили Василе Костюку прямо во время заседания парламента.
Мошенники позвонили Василе Костюку прямо во время заседания парламента.

Лидер партии «Демократия дома» также заявил, что обратился в полицию, передает stiri.md

«Я отвечаю за свои действия. Я попросил полицию приехать в парламент, чтобы написать заявление на тех, кто занимается интернет-мошенничеством. Пока всё по горячим следам, я передам номер телефона тех, кто мне звонит и спрашивает на русском языке коды, которые пришли», — рассказал Костюк в социальных сетях.

По словам депутата, ему позвонил человек, представившийся сотрудником мобильного оператора, и заговорил с ним на русском языке. Звонивший сообщил, что срок действия абонемента Костюка якобы истекает.

Во время разговора депутат намеренно продиктовал два неверных кода, которые, по его словам, получил в SMS. После этого звонивший завершил разговор.

В итоге парламентарий обратился к правоохранителям.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность и не сообщать по телефону персональные или банковские данные. В случае подозрения на попытку мошенничества рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться за помощью по единому номеру экстренной службы 112.

Источник
stiri.md logostiri
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