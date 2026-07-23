Плугару: Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что сейчас правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста, который в Республике Молдова составляет 63 года.

«На сегодняшний день мы не обсуждаем возможность повышения пенсионного возраста, который сейчас составляет 63 года. Действительно, когда мы говорим о дефиците в бюджете социального страхования, мы должны обеспечить и большее число плательщиков взносов, и более широкую базу взносов в бюджет социального страхования. Это можно сделать за счет повышения уровня занятости. Сегодня у нас еще не все находятся на рынке труда. Поэтому все, кто может работать и вносить вклад в бюджет социального страхования, должны работать», — сказала министр, цитирует rupor.md

При этом Наталья Плугару уточнила, что уровень занятости в нашей стране составляет около 55–57%, тогда как средний показатель в Европейском союзе составляет 75%.

«Если бы у нас было больше людей, которые работают и вносят взносы в бюджет социального страхования, хотя бы на уровне среднего показателя Европейского союза, тогда бюджет социального страхования не имел бы такого дефицита», — добавила она.

Говоря о законе о пенсиях военных и госслужащих со специальным статусом, министр труда вновь заявила, что реформа продолжится в ранее представленном виде и что до сих пор там не был установлен пенсионный возраст.

«Там не было никакого пенсионного возраста. Мы вводим пенсионный возраст 45 лет, который будет постепенно повышаться до 50 лет к 2036 году. В то же время, понимая, что есть учреждения и должности с повышенным риском, в частности пенитенциарные учреждения, мы предлагаем сохранить там пенсионный возраст на уровне 45 лет, без его повышения», — отметила Наталья Плугару.