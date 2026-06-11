Коррупция и финансовое мошенничество будут расследоваться по новым правилам.

Законодательная инициатива, разработанная Министерством юстиции, устанавливает отдельные сферы ответственности для Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), Прокуратуры по борьбе с коррупцией и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), передает moldpres.md

Доклад по законопроекту на пленарном заседании представил член Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Игорь Кирияк.

«Законопроект – прямая мера по гармонизации институциональных возможностей Республики Молдова с европейскими стандартами в области защиты финансовых интересов, направленной на реализацию и выполнение условий, предусмотренных в программе реформ. Кроме того, продвижение законопроекта позволит выполнить промежуточные контрольные критерии, выдвинутые Европейской комиссией в контексте переговоров о присоединении к ЕС, и касается следующих аспектов стратегического интереса:

уточнение сферы компетенции при расследовании преступлений, связанных с коррупцией;

укрепление системы расследования экономико-финансовых преступлений посредством пересмотра юридических полномочий специализированных органов, уполномоченных выявлять и расследовать такие преступления;

укрепление межведомственного сотрудничества между органами прокуратуры, уголовного преследования и контрольными органами с целью повышения эффективности усилий по предупреждению и борьбе с гибридными преступлениями, коррупционными деяниями и другими категориями преступлений.

Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании 21 мая 2026 года. Ко второму чтению были рассмотрены поправки депутатов, заключения профильных парламентских комиссий, заключение Главного юридического управления Секретариата парламента, а также предложения и возражения, высказанные в ходе открытых консультаций. 25 мая 2026 года комиссия организовала открытые консультации с участием представителей структур, ответственных за соответствующую сферу, депутатов парламента, представителей судебной системы и гражданского общества», — отметил он.

Согласно документу, НЦБК будет расследовать серьезные случаи банковского мошенничества, в которых ущерб превышает эквивалент 250 средних месячных зарплат по экономике. Дела с меньшим размером ущерба останутся в компетенции налоговых органов. В то же время учреждение получит право расследовать отмывание денег как самостоятельное преступление.

Для выполнения новых полномочий в структуре НЦБК будет введена дополнительная должность заместителя директора, а срок полномочий директора учреждения будет ограничен максимум двумя сроками.

Прокуратура по борьбе с коррупцией будет координировать уголовное преследование по делам о коррупции на высоком уровне, которые касаются высших должностных лиц, включая президента Республики Молдова, председателя парламента, депутатов, премьер-министра, судей, членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, а также руководство НЦБК и Службы информации и безопасности.

Авторы проекта утверждают, что эти изменения необходимы для обеспечения независимых и специализированных расследований, предотвращения конфликта интересов и укрепления доверия общественности к госинститутам.

В то же время PCCOCS будет разгружена от расследования преступлений с низкой степенью сложности и сосредоточит свою деятельность на делах о терроризме, оргпреступности и других особо тяжких делах. Экономико-финансовые и таможенные дела, в которых ущерб не превышает 50 000 условных единиц, будут расследовать Государственная налоговая служба и Таможенная служба в условиях, предусмотренных законом, под процессуальным руководством PCCOCS.

Ко второму чтению проект был дополнен поправками в Уголовно-процессуальный кодекс, которые уточняют возможность обжалования всех судебных решений о мерах пресечения на любой стадии уголовного процесса и до вынесения судебного решения по существу.

Законодательные изменения вступят в силу со дня их опубликования в «Официальном мониторе».