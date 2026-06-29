theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
29 Июня 2026, 14:37
24 582
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бывший друг уволенного главы MoldATSA: Опыт пилотирования он получал в компьютерных играх

В период, когда, согласно официально представленному резюме, Думитру Вангели утверждал, что проходил курсы пилотирования и управлял пассажирскими самолётами авиакомпании Air Canada, реальность, как утверждается, была иной.

Бывший друг уволенного главы MoldATSA: Опыт пилотирования он получал в компьютерных играх.
Бывший друг уволенного главы MoldATSA: Опыт пилотирования он получал в компьютерных играх.

По словам его бывшего друга, Вангели работал в сфере доставки, накопил долги, а опыт «пилотирования» получал в компьютерных играх. Позже он объявил себя банкротом после накопления значительных долгов, затем работал водителем такси и управлял криптовалютной фермой, пишет Ziarul de Gardă.

Тудор Рэйлян, который утверждает, что знаком с Думитру Вангели ещё с подросткового возраста, рассказал, что они почти одновременно эмигрировали в Канаду, жили в одном доме и работали вместе. По его словам, в период с 2010 по 2014 год они ежедневно ездили на работу вместе.

«Я — непосредственный свидетель того, чем он занимался в 2010–2014 годах. Мы каждый день вместе уезжали на работу и возвращались обратно на одной машине, чтобы немного экономить на топливе», — заявил Рэйлян.

Бывший друг утверждает, что в те годы Вангели не управлял самолётами, как позже указал в резюме, поданном на должность главы MoldATSA. По его словам, сначала тот работал в гостинице, затем доставлял продукты питания для кейтеринговой компании, а в свободное время пользовался авиационным симулятором Microsoft Flight Simulator.

«Он всегда увлекался самолётами. Показывал мне, как проходит „курсы пилотирования“ в Microsoft Flight Simulator. Всё происходило за домашним компьютером между поездками по доставке», — утверждает Рэйлян.

По его словам, он одолжил Вангели почти 30 тысяч канадских долларов на бизнес и личные расходы. Часть денег была возвращена, однако около 15 тысяч канадских долларов, как утверждает Рэйлян, он до сих пор не получил.

«Я обратился в суд здесь, в Квебеке, чтобы вернуть свои деньги, но получил ответ, что этот человек объявил себя банкротом, а все его долги были списаны», — рассказал бывший друг.

Согласно документам, изученным Ziarul de Gardă, Думитру Вангели и его бывшая супруга начали процедуру банкротства в Канаде в 2017 году. Общая сумма их долгов превышала 97 тысяч канадских долларов.

Рэйлян также утверждает, что после банкротства Вангели работал водителем Uber, а затем управлял криптовалютной фермой. В 2024 году, по его словам, он встретился с Вангели в MoldATSA, чтобы обсудить вопрос возврата долга, однако безрезультатно.

Тудор Рэйлян заявил, что Вангели рассказывал ему о наличии нескольких криптовалютных счетов, к которым не может получить доступ. По его словам, Вангели объяснял это тем, что во время управления криптофермой в Канаде финансировал российскую команду по компьютерной игре Dota.

«По его словам, он арендовал для них помещение, купил компьютеры и даже приобрёл каждому игроку по автомобилю Renault Logan. После начала войны в Украине его криптовалютные счета были заблокированы, поскольку его заподозрили в поддержке государства-агрессора. Он говорил мне, что является мультимиллионером, но не может воспользоваться своими деньгами и ждёт международного судебного процесса, чтобы доказать, что не имеет отношения к войне», — рассказал Рэйлян.

При этом он уточнил, что не может подтвердить достоверность этих слов и что именно таким образом Вангели объяснял ему, почему не возвращает долг.

В декларации об имуществе Думитру Вангели указал семь криптовалютных счетов с общей стоимостью приобретения более 1,17 млн долларов. Эти активы были приобретены в период с 2020 по 2022 год.

Рэйлян характеризует своего бывшего друга как человека, который «очень легко завоёвывает доверие окружающих», но прекращает общение, когда больше не видит для себя выгоды.

В то же время он признаёт предпринимательские способности Вангели, отмечая, что тот «легко находит прибыльные ниши», однако утверждает, что для него также было важно производить впечатление состоятельного человека.

По словам Рэйляна, в Канаде Вангели приобрёл несколько автомобилей премиум-класса.

«Извини, сегодня я не смогу вернуть тебе деньги, потому что купил себе Mercedes ML 350», — утверждает Рэйлян, вспоминая один из разговоров о долге.

Издание Ziarul de Gardă обратилось к Думитру Вангели за комментарием, однако он не ответил ни на звонки, ни на сообщения.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте