Бывший друг уволенного главы MoldATSA: Опыт пилотирования он получал в компьютерных играх.

В период, когда, согласно официально представленному резюме, Думитру Вангели утверждал, что проходил курсы пилотирования и управлял пассажирскими самолётами авиакомпании Air Canada, реальность, как утверждается, была иной.

По словам его бывшего друга, Вангели работал в сфере доставки, накопил долги, а опыт «пилотирования» получал в компьютерных играх. Позже он объявил себя банкротом после накопления значительных долгов, затем работал водителем такси и управлял криптовалютной фермой, пишет Ziarul de Gardă.

Тудор Рэйлян, который утверждает, что знаком с Думитру Вангели ещё с подросткового возраста, рассказал, что они почти одновременно эмигрировали в Канаду, жили в одном доме и работали вместе. По его словам, в период с 2010 по 2014 год они ежедневно ездили на работу вместе.

«Я — непосредственный свидетель того, чем он занимался в 2010–2014 годах. Мы каждый день вместе уезжали на работу и возвращались обратно на одной машине, чтобы немного экономить на топливе», — заявил Рэйлян.

Бывший друг утверждает, что в те годы Вангели не управлял самолётами, как позже указал в резюме, поданном на должность главы MoldATSA. По его словам, сначала тот работал в гостинице, затем доставлял продукты питания для кейтеринговой компании, а в свободное время пользовался авиационным симулятором Microsoft Flight Simulator.

«Он всегда увлекался самолётами. Показывал мне, как проходит „курсы пилотирования“ в Microsoft Flight Simulator. Всё происходило за домашним компьютером между поездками по доставке», — утверждает Рэйлян.

По его словам, он одолжил Вангели почти 30 тысяч канадских долларов на бизнес и личные расходы. Часть денег была возвращена, однако около 15 тысяч канадских долларов, как утверждает Рэйлян, он до сих пор не получил.

«Я обратился в суд здесь, в Квебеке, чтобы вернуть свои деньги, но получил ответ, что этот человек объявил себя банкротом, а все его долги были списаны», — рассказал бывший друг.

Согласно документам, изученным Ziarul de Gardă, Думитру Вангели и его бывшая супруга начали процедуру банкротства в Канаде в 2017 году. Общая сумма их долгов превышала 97 тысяч канадских долларов.

Рэйлян также утверждает, что после банкротства Вангели работал водителем Uber, а затем управлял криптовалютной фермой. В 2024 году, по его словам, он встретился с Вангели в MoldATSA, чтобы обсудить вопрос возврата долга, однако безрезультатно.

Тудор Рэйлян заявил, что Вангели рассказывал ему о наличии нескольких криптовалютных счетов, к которым не может получить доступ. По его словам, Вангели объяснял это тем, что во время управления криптофермой в Канаде финансировал российскую команду по компьютерной игре Dota.

«По его словам, он арендовал для них помещение, купил компьютеры и даже приобрёл каждому игроку по автомобилю Renault Logan. После начала войны в Украине его криптовалютные счета были заблокированы, поскольку его заподозрили в поддержке государства-агрессора. Он говорил мне, что является мультимиллионером, но не может воспользоваться своими деньгами и ждёт международного судебного процесса, чтобы доказать, что не имеет отношения к войне», — рассказал Рэйлян.

При этом он уточнил, что не может подтвердить достоверность этих слов и что именно таким образом Вангели объяснял ему, почему не возвращает долг.

В декларации об имуществе Думитру Вангели указал семь криптовалютных счетов с общей стоимостью приобретения более 1,17 млн долларов. Эти активы были приобретены в период с 2020 по 2022 год.

Рэйлян характеризует своего бывшего друга как человека, который «очень легко завоёвывает доверие окружающих», но прекращает общение, когда больше не видит для себя выгоды.

В то же время он признаёт предпринимательские способности Вангели, отмечая, что тот «легко находит прибыльные ниши», однако утверждает, что для него также было важно производить впечатление состоятельного человека.

По словам Рэйляна, в Канаде Вангели приобрёл несколько автомобилей премиум-класса.

«Извини, сегодня я не смогу вернуть тебе деньги, потому что купил себе Mercedes ML 350», — утверждает Рэйлян, вспоминая один из разговоров о долге.

Издание Ziarul de Gardă обратилось к Думитру Вангели за комментарием, однако он не ответил ни на звонки, ни на сообщения.