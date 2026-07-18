Конституционный суд не воспрепятствовал созданию сельскохозяйственных палат в Молдове.

Конституционный суд счел «неприемлемым к рассмотрению по существу» обращение депутатов Сергея Иванова и Александра Берлинского.

Речь шла о проверке соответствия нормам конституции Республики Молдова закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат (№39 от 06.03.26), передает logos-pres.md

Стоит напомнить в этой связи, что депутаты от «Нашей Партии» обратились в Конституционный суд с требованием проверить конституционность упомянутого закона в прошлом году.

По их мнению, закон предусматривает обязательное вступление сельхозпроизводителей в сельскохозяйственные палаты без их согласия, а также налагает на них финансовые и административные обязательства.

«Этот закон носит злоупотребляющий характер, он неконституционен и нарушает основные свободы фермеров. Сегодня государство задолжало аграриям около 4 миллиардов леев, и что делает власть? Вместо того чтобы погашать долги, она принимает закон, обязывающий сельхозпроизводителей объединяться. Более того, их заставляют не просто вступать в сельскохозяйственные палаты, но и платить взносы», — заявил тогда депутат Александр Берлинский журналистам у здания Конституционного суда.

Также имеет смысл отметить, что попытки властей ускорить процесс формирования сельскохозяйственных палат осудили многие организации агропродовольственного сектора Молдовы, в том числе — Совет ассоциаций агропродовольственного профиля CAPA.