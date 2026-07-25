Крипторынок Молдовы дошел до парламента: законопроект принят в первом чтении.

Парламент Молдовы в первом чтении поддержал законопроект о регулировании рынка криптоактивов. Документ, одобренный правительством, частично переносит в национальное законодательство европейский регламент MiCA.

Закон распространяется на молдавских и иностранных физических и юридических лиц, которые выпускают криптоактивы, предлагают их публично, допускают к торгам либо предоставляют связанные с ними услуги на территории страны, передает rupor.md

Поставщики криптоуслуг должны будут получить разрешение, раскрывать клиентам полную информацию о рисках, комиссиях и стоимости услуг, а также публиковать сведения о влиянии используемых технологий на климат и окружающую среду.

В зависимости от перечня предоставляемых услуг компании должны располагать минимальным капиталом в размере 50 тысяч, 125 тысяч или 150 тысяч евро. За рынком будут следить Национальная комиссия по финансовому рынку и Национальный банк Молдовы. НБМ будет отвечать за токены электронных денег, а НКФР за остальные криптоактивы и поставщиков услуг.

Документ предусматривает предупреждения, приостановление или отзыв лицензий, запрет деятельности и крупные штрафы. За наиболее серьезные нарушения, включая инсайдерские сделки и манипулирование рынком, физическим лицам может грозить штраф до 5 миллионов евро, а компаниям до 15 миллионов евро или 15% годового оборота.

До вступления Молдовы в Евросоюз выданные в стране лицензии будут действовать только на ее территории. Они не позволят автоматически работать в ЕС, как и европейские разрешения не будут автоматически признаваться в Молдове. Паспортный режим и взаимное признание лицензий начнут действовать после присоединения страны к Евросоюзу.

Законопроект еще должен пройти второе чтение. После принятия он вступит в силу в течение шести месяцев со дня публикации в «Официальном мониторе».