Комиссия по госпредприятиям возобновит заседания после отсутствия кворума.

Первые публичные слушания парламентской комиссии по расследованию деятельности государственных предприятий состоятся в пятницу, 31 июля, после возобновления ее работы.

На заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с управлением государственным имуществом, деятельностью госпредприятий и запланированными мерами по их реорганизации или приватизации, пишет jurnal.md

Председатель комиссии, депутат фракции PAS Дину Плынгэу, сообщил, что работа комиссии возобновилась после периода, когда заседания не могли проводиться из-за отсутствия кворума.

В повестку дня включены вопросы о состоянии действующих государственных предприятий и этапе передачи их в управление Агентства публичной собственности. Кроме того, члены комиссии потребуют разъяснений относительно возможных задержек в этом процессе и рисков, связанных с управлением государственным имуществом.

Комиссия также рассмотрит порядок назначения и оплаты членов советов директоров, а также план сортировки, подготовленный Агентством публичной собственности в 2023 году. Он предусматривает реорганизацию, приватизацию или ликвидацию ряда государственных предприятий.

«Работа комиссии была разблокирована после периода, когда она не могла проводить заседания из-за отсутствия кворума», — заявил председатель комиссии, депутат PAS Дину Плынгэу.

Публичные слушания запланированы на пятницу, 31 июля, начало — в 14:00.