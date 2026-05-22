В 2028 году Citroen возродит модель 2CV, получившую прозвище «гадкий утенок».

Заявление прозвучало во время презентации компании Stellantis в Мичигане. Глава Citroen Ксавье Шардон признал, что знаменитое имя возрождается. Новинка сохранит узнаваемый округлый силуэт, но не будет точной ретрокопией. Дизайнеры смешают классические пропорции с современными чертами, передает carscoops.com

«Живой» концепт 2CV покажут на Парижском автосалоне осенью 2026 года. Серийное производство стартует в 2028 году. Цена составит менее €15 тыс. Это сделает новинку одним из самых доступных электромобилей в Европе — дешевле Dacia Spring, Renault Twingo и BYD Dolphin Surf.

Citroen подчеркивает, что проект следует философии оригинала: практичность, простота и низкая стоимость эксплуатации. Шардон назвал модель «настоящим народным автомобилем для реальной жизни». Машина станет одной из семи новинок бренда к 2030 году.

Производить электромобиль планируют в Италии.