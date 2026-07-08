Коллеги вступились за хирурга, осужденного по делу о смерти больного: Он пытался спасти пациента.

Коллектив одной из больниц Кишинева выступил в защиту хирурга Иона Дамаскина, который был приговорен к одному году лишения свободы условно по делу о врачебной халатности после смерти пациента.

Журналисты посетили муниципальную клиническую больницу «Святая Троица», где работал врач. Там сообщили, что несколько месяцев назад Дамаскин был уволен, хотя руководство медучреждения не поддерживало такое решение, передает tv8.md

Бывший коллега хирурга Борис Сасу заявил, что за годы совместной работы не имеет ни одного повода усомниться в профессионализме Иона Дамаскина.

«Я знаю его как врача и как коллегу. Все, что он делал на протяжении своей карьеры, было направлено исключительно на благо пациента. У меня нет никаких сомнений в его профессиональной честности и порядочности», — отметил он.

Директор муниципальной клинической больницы «Святая Троица» Олег Круду также встал на защиту хирурга. По его словам, Дамаскин является одним из немногих высококвалифицированных торакальных хирургов в Молдове и оперировал пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии.

«Мы теряем одного из лучших торакальных хирургов страны и фактически ставим его к стенке за то, что он попытался спасти пациента, но не смог этого сделать», — заявил Круду.

Он подчеркнул, что подобные судебные решения могут привести к тому, что врачи перестанут решаться на проведение крайне рискованных операций.

«Раньше существовало понятие "операция отчаяния", когда других способов помочь пациенту уже не оставалось. Иногда такие операции спасали жизнь. Теперь хирурги будут проявлять чрезмерную осторожность, опасаясь уголовной ответственности», — отметил директор больницы.

По словам коллег Дамаскина, сегодня права пациентов защищены значительно шире, чем права врачей, тогда как хирург, заходя в операционную, стремится только к одному — спасти человека, даже если шансы минимальны.

Ион Дамаскин был признан виновным по делу о врачебной халатности после того, как 59-летний пациент, которого он прооперировал, вскоре скончался. Инцидент произошел в 2019 году. По словам медиков, мужчина поступил в больницу «Святая Троица» в крайне тяжелом состоянии после нескольких операций, проведенных ранее в одной из частных клиник Молдовы, а также лечения за границей.