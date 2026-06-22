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Infotag.md logoInfotag
22 Июня 2026, 18:31
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Драгу: Сотрудничество с МВФ важно для укрепления макроэкономической стабильности

Президент НБМ Анка Драгу заявила на встрече в Болгарии с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, что сотрудничество с МВФ важно для макроэкономической стабильности, институционального укрепления и поддержки реформ на пути Молдовы к ЕС.

Драгу: Сотрудничество с МВФ важно для укрепления макроэкономической стабильности.
Драгу: Сотрудничество с МВФ важно для укрепления макроэкономической стабильности.

"Сотрудничество с МВФ остается важным для укрепления макроэкономической стабильности, усиления институциональной базы и поддержки реформ, необходимых для европейского пути Республики Молдова", - заявила президент Национального банка Анка Драгу, передает infotag.md

Встреча состоялась в рамках заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка по утверждению устава 2026 г.

Обсуждения касались сотрудничества Республики Молдова с МВФ, последних макроэкономических событий, укрепления институциональной базы и продолжения реформ, необходимых для интеграции страны в Евросоюз (ЕС).

Президент НБМ приветствовала соглашение на экспертном уровне по новому Инструменту координации политики, которую правительство подпишет с МВФ на три предстоящих года.

Анка Драгу отметила, что Молдова обладает стабильной макроэкономической базой, ее финансовый сектор устойчив, хорошо капитализирован и имеет адекватный уровень ликвидности.

Банкир подчеркнула важность технической помощи, предоставляемой МВФ, для укрепления институционального потенциала НБМ.

Драгу подчеркнула на встрече прогресс Республики Молдова в подключении к SEPA, рассказав о развитии национальной системы мгновенных платежей MIA, которую создал и внедрил НБМ.

Преимущества SEPA уже ощущают граждане и экономические агенты. За первые 10 месяцев с момента ввода в эксплуатацию использование переводов SEPA позволило сэкономить более 10 млн. евро, которые остались в карманах граждан Молдовы за счет снижения затрат, связанных с платежами в евро. Это демонстрирует конкретное влияние интеграции в европейскую платежную инфраструктуру: более доступные услуги, снижение затрат и более эффективные финансовые связи с ЕС.

В то же время система МIA, быстро ставшая региональным эталонным проектом, укрепилась как современная инфраструктура для платежей в леях, предлагая возможность осуществления мгновенных транзакций круглосуточно и без выходных между физическими лицами, компаниями и государственными учреждениями. Развивая эти инструменты, Республика Молдова продвигается к более быстрой, прозрачной и доступной платежной экосистеме.

Президент НБМ участвует в Учредительном собрании ММФ и ВБ, которое с 18 по 21 июня проходило в Варне.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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