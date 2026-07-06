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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 18:18
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Кишинев обновляет Генеральный градостроительный план до 2040 года

Муниципалитет Кишинева находится в процессе активной разработки и обновления Главного стратегического документа города — Генерального градостроительного плана (PUG).

Кишинев обновляет Генеральный градостроительный план до 2040 года.
Кишинев обновляет Генеральный градостроительный план до 2040 года.

Новый план определит ключевые векторы развития молдавской столицы на ближайшие десятилетия — вплоть до 2040 года. Об этом в ходе сегодняшнего заседания мэрии сообщила вице-мэр Светлана Доготару, передает rupor.md

По словам профильных чиновников, действующий регламент от 2007 года безнадежно устарел. Он больше не отвечает современным экономическим, инфраструктурным и экологическим вызовам, с которыми сталкивается крупнейший город Молдовы.

Новый PUG затронет абсолютно все сферы жизнедеятельности Кишинева. Документ предложит комплексные решения для:

  • модернизации городской инфраструктуры и дорожной сети;

  • повышения мобильности транспорта (сегодня городскую сеть обслуживают около 655 единиц общественного транспорта);

  • защиты исторического и культурного наследия;

  • улучшения экологии и сохранения зеленых зон, которые сейчас занимают порядка 4 400 гектаров;

  • стимулирования экономического роста.

Над проектом работает совместный консорциум специалистов из Румынии и Молдовы в тесном сотрудничестве с местными экспертами. К настоящему моменту они уже завершили 12 масштабных фундаментальных исследований.

В ближайшее время стартуют открытые публичные консультации.

«План предлагает решения для всех сфер деятельности. У нас большая просьба к профильным ведомствам и организациям: сформируйте команды для детального изучения этих документов — каждого по своему направлению. Нам нужна качественная экспертиза, чтобы итоговый документ получился максимально жизнеспособным», — заявила Светлана Доготару.

Мэр Кишинева Ион Чебан поддержал эту инициативу и призвал сделать обсуждение максимально прозрачным и массовым. Он подчеркнул необходимость вовлечь в дискуссии румынских коллег, академическую среду, гражданское общество и рядовых горожан.

Кишинев является главным экономическим и демографическим центром страны. На площади около 571,6 кв. км проживает порядка 720 100 человек. Социальная инфраструктура города включает почти 240 учебных заведений и около 65 медицинских учреждений, которые ежедневно обслуживают не только жителей столицы, но и население пригородных населенных пунктов.

Источник
rupor.md logorupor
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