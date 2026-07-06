Кишинев обновляет Генеральный градостроительный план до 2040 года.

Муниципалитет Кишинева находится в процессе активной разработки и обновления Главного стратегического документа города — Генерального градостроительного плана (PUG).

Новый план определит ключевые векторы развития молдавской столицы на ближайшие десятилетия — вплоть до 2040 года. Об этом в ходе сегодняшнего заседания мэрии сообщила вице-мэр Светлана Доготару, передает rupor.md

По словам профильных чиновников, действующий регламент от 2007 года безнадежно устарел. Он больше не отвечает современным экономическим, инфраструктурным и экологическим вызовам, с которыми сталкивается крупнейший город Молдовы.

Новый PUG затронет абсолютно все сферы жизнедеятельности Кишинева. Документ предложит комплексные решения для:

модернизации городской инфраструктуры и дорожной сети;

повышения мобильности транспорта (сегодня городскую сеть обслуживают около 655 единиц общественного транспорта);

защиты исторического и культурного наследия;

улучшения экологии и сохранения зеленых зон, которые сейчас занимают порядка 4 400 гектаров;

стимулирования экономического роста.

Над проектом работает совместный консорциум специалистов из Румынии и Молдовы в тесном сотрудничестве с местными экспертами. К настоящему моменту они уже завершили 12 масштабных фундаментальных исследований.

В ближайшее время стартуют открытые публичные консультации.

«План предлагает решения для всех сфер деятельности. У нас большая просьба к профильным ведомствам и организациям: сформируйте команды для детального изучения этих документов — каждого по своему направлению. Нам нужна качественная экспертиза, чтобы итоговый документ получился максимально жизнеспособным», — заявила Светлана Доготару.

Мэр Кишинева Ион Чебан поддержал эту инициативу и призвал сделать обсуждение максимально прозрачным и массовым. Он подчеркнул необходимость вовлечь в дискуссии румынских коллег, академическую среду, гражданское общество и рядовых горожан.

Кишинев является главным экономическим и демографическим центром страны. На площади около 571,6 кв. км проживает порядка 720 100 человек. Социальная инфраструктура города включает почти 240 учебных заведений и около 65 медицинских учреждений, которые ежедневно обслуживают не только жителей столицы, но и население пригородных населенных пунктов.