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Point.md logoPoint
12 Июня 2026, 21:27
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Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Немецкая марка официально представила обновленный кроссовер Audi Q7 2027 года. Как и прежде, дизайн автомобиля пережил очередной этап эволюционного развития. Однако в деталях изменения выглядят более масштабными.

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7.
Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7.

Передняя часть немецкой модели стала выше, передние колесные арки были расширены, а задние — сильно увеличены. При этом размер колесной базы остался неизменным. Соты радиаторной решетки стали крупнее. Головная оптика приобрела двухъярусную компоновку: сверху располагаются тонкие ДХО, снизу — широкий блок с основными огнями. Дневные ходовые огни могут проецировать предупреждения о наличии гололеда и сигнал поворота. Задние фонари способны предупреждать других водителей, например, о наличии поломок, чтобы те сбавили скорость.

Внутри размещается большой изогнутый дисплей, который объединяет цифровую приборную панель и два сенсорных экрана. Немецкий кроссовер оснащается крупной панорамной крышей, которая может изменять степень светопропускания. Audi подготовила для британского рынка 3-рядную версию Q7, тогда как для других — 5-местную.

Тип силовых агрегатов также зависит от стран, в которых будет продаваться кроссовер. В Великобритании в первое время будут предлагать Q7 с 3-литровым 299-сильным турбодизелем, который дополняется 24-сильным электромотором. Для США подготовлен кроссовер с бензиновым турбодвигателем на 2,9 литра, развивающим до 435 л.с. Также здесь предложат модель SQ7 с агрегатом на 4 литра, который выдает до 600 л.с.

Немецкая модель оснащается пневматической подвеской, полноуправляемым шасси, постоянным полным приводом и системой электронного управления демпфированием. Основа автомобиля способна заранее выявлять неровности на дороге и соответственно подстраиваться.

Кроме того, кроссовер заботится о состоянии водителя. Например, если тот уснет из-за массажа, то автомобиль сам остановится и позвонит в службу спасения.

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7

Источник
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