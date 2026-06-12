Компания Audi рассекретила обновленный кроссовер Q7.

Передняя часть немецкой модели стала выше, передние колесные арки были расширены, а задние — сильно увеличены. При этом размер колесной базы остался неизменным. Соты радиаторной решетки стали крупнее. Головная оптика приобрела двухъярусную компоновку: сверху располагаются тонкие ДХО, снизу — широкий блок с основными огнями. Дневные ходовые огни могут проецировать предупреждения о наличии гололеда и сигнал поворота. Задние фонари способны предупреждать других водителей, например, о наличии поломок, чтобы те сбавили скорость.

Внутри размещается большой изогнутый дисплей, который объединяет цифровую приборную панель и два сенсорных экрана. Немецкий кроссовер оснащается крупной панорамной крышей, которая может изменять степень светопропускания. Audi подготовила для британского рынка 3-рядную версию Q7, тогда как для других — 5-местную.

Тип силовых агрегатов также зависит от стран, в которых будет продаваться кроссовер. В Великобритании в первое время будут предлагать Q7 с 3-литровым 299-сильным турбодизелем, который дополняется 24-сильным электромотором. Для США подготовлен кроссовер с бензиновым турбодвигателем на 2,9 литра, развивающим до 435 л.с. Также здесь предложат модель SQ7 с агрегатом на 4 литра, который выдает до 600 л.с.

Немецкая модель оснащается пневматической подвеской, полноуправляемым шасси, постоянным полным приводом и системой электронного управления демпфированием. Основа автомобиля способна заранее выявлять неровности на дороге и соответственно подстраиваться.

Кроме того, кроссовер заботится о состоянии водителя. Например, если тот уснет из-за массажа, то автомобиль сам остановится и позвонит в службу спасения.